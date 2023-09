Weniger gewerbliche Neubauten

Remscheid. Die Neubautätigkeit für sogenannte Nichtwohngebäude – darunter fallen zum Beispiel Bürogebäude, Lager- und Fabrikhallen sowie landwirtschaftliche Gebäude – ist in Remscheid auf niedrigem Niveau noch einmal weiter gesunken. Das zeigen Daten des Statistischen Landesamt. Demnach gab es im vergangenen Jahr nur noch zwei Baugenehmigungen für Nichtwohngebäude. Nach fünf solcher Genehmigungen 2021 ein Minus von 60 Prozent. Landesweit lag der Rückgang im Schnitt nur bei 5,5 Prozent. Ein Grund für das dicke Minus in Remscheid dürfte ein Mangel an geeigneten Grundstücken für gewerbliche Gebäude sein. wey