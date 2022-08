Wenige Besucher, aber gute Stimmung

Soul Shake Party in der Klosterkirche.

Von Elisabeth Erbe

Endlich war es wieder soweit. Die Jim Rockford Band konnte ihre Soul Shake Party „Christmas Special“ nachholen. Aufgrund der Pandemie wurde die beliebte Party von Dezember 2021 in den August verschoben. Doch der große Ansturm blieb aus. Statt der erwarteten 150 Gäste kamen am Donnerstag knapp die Hälfte. Doch der Stimmung tat das keinen Abbruch.

Oliver Hanf sang zum Auftakt „I wonder why“ von Curtis Stigers. Das Publikum lauschte still und genoss den Blues. Doch die Stille hatte ein jähes Ende, als Jenny Rizzo die Bühne betrat. Die Gastsängerin sorgte mit dem Titel „Blurred Lines“ (von Robin Thicke) für beste Stimmung. Jedes Jahr organisiert die Jim Rockford Band mehrere Soul Shake Partys. Die Jim Rockford Band hatte nicht nur Rizzo eingeladen. Mit Sonja LaVoice hatten sie eine Stimmungsgarantie auf der Bühne. „Bitte verlasst eure Tische und kommt nach vorne. Das hier ist eine Party“, rief LaVoice ins Mikrofon. Und die Besucher drangen nach vorne und dann ging die Party richtig los. Sonja LaVoice heizte den Gästen ein. Mit ihrer kraftvollen Stimme sang sie „Shape of you“ (Ed Sheeran). Die Besucher sangen und tanzten mit. Sonja LaVoice ist auf der Insel Montserrat geboren und aufgewachsen. Mit ihrer souligen Stimme verwandelte sie bekannte Popsongs in groovigen Blues.

Bassist und Sänger Oliver Hanf ließ „Can´t stop the feeling“ erklingen. Saxofonist Dirk Trümmelmeyer vollendete das Stück mit einem fulminanten Solo. Das Publikum jubelte laut. Mitten im Stück übernahm Sonja LaVoice das Mikrofon: „Vielleicht braucht ihr ein bisschen Samba“, sagte sie und im Nu verwandelte sich der Popsong in ein Latino-Stück. „Die Stimmung ist super, aber es ist hier viel zu warm“, waren sich Frank und Christiane Heinrich einig. „Der August ist aufgrund der Hitze eher ungünstig, aber wir freuen uns, dass es überhaupt stattfindet“.