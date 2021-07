Ein Weltort Garten soll dem Global Village folgen

Projekt

+ © Michael Schütz Faranak Abdullahi, Paniz, Tilo Hörter, Jutta Ebbinghaus, Andy Dino Iussa und Sohail Zabihi arbeiten am Projekt „Global Garden“. © Michael Schütz

Die Initiatoren planen ein großes Projekt für Nachhaltigkeit, Klima und Integration. Der Standort steht noch nicht fest.

Von Doris Stürmer

Global Village Lennep (Weltort Lennep) ist ein mehrfach ausgezeichnetes Projekt des Lotsenpunkts der Katholischen Pfarrgemeinde St. Bonaventura/Heilig Kreuz. Jetzt arbeiten die Initiatoren an einem neuen Projekt: Zum Weltort Lennep soll bald ein Weltort Garten gehören.

Weltort Lennep erhielt in diesem Jahr als Projekt gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus den ersten Preis der Deutschen Bischofskonferenz. Der Weltort Garten steht unter der Maxime „Nachhaltigkeit, Klima, Integration“, wobei der Begriff Klima auch das soziale und politische Klima einschließt.

Die Idee entstand bei einem Treffen des Global-Village-Teams in der Geflüchtetenunterkunft an der Wülfingstraße. Das Projekt Global Garden richte sich auch und besonders an geflüchtete Menschen, erläutere Andy Dino Iussa, Engagementförderer im Lenneper Lotsenpunkt und einer der Initiatoren von Weltort Lennep.

„In unserer Projektarbeit wurde klar, dass ganz unterschiedliche Menschen, Geflüchtete, Senioren, Jugendliche und Ehrenamtler aus verschiedenen Bereichen die Liebe zum Gärtnern, zu Pflanzen und zur Natur verbindet.“ Sukzessive habe die Idee vom Weltort Garten in Lennep oder Lüttringhausen Gestalt angenommen. Vier Säulen des Konzepts hat das Projektteam inzwischen errichtet.

Gartenarbeit: Sie soll klimaneutral ökologisch, biologisch und energieautark betrieben werden.

Bildungsarbeit: Schulen, Kitas, Bibliotheken sollen eingebunden werden. Kooperationspartner aus dem Bildungsbereich wie die Akademie Remscheid oder die Junior Universität Wuppertal sind erwünscht.

Kunst und Kultur: Eine „Agora“, der Festplatz und Versammlungsort im alten Griechenland, soll der Ort für künstlerische und kulturelle Veranstaltungen im Weltort Garten werden. Angedacht sind Projekte im Bereich Musik, Tanz, Theater, Video und Literatur. Auch in diesem Bereich sind Kooperationspartner gefragt.

Soziales: Der Weltort Garten soll auch ein Platz für Kinder zum Spielen und Toben sein. Jeder der am Projekt beteiligt ist, soll seine Erfahrungen zum Thema Garten einbringen können. Eine große Festtafel mit selbst gezogenen Produkten könnte ein Höhepunkt in jedem Gartenjahr werden.

Wann und wo genau es den Weltort Garten, so ist der Arbeitstitel, geben wird, ist noch ungewiss. Aber die Planung hat konkrete Strukturen angenommen. Zum Thema Geld und Fördermittel fanden Gespräche mit Politikern von Stadt und Land statt. Grundstücke in Lüttringhausen und Lennep, die zur Realisierung des Weltorts Garten geeignet sein könnten, wurden in Augenschein genommen. Allerdings gab es noch keine Kontakte zu den Eigentürmern. Das soll folgen.

Team der Wuppertaler Utopiastadt unterstützt

Auch die Gründung einer gemeinnützigen Organisation steht an. Ohne Spenden, Stiftungsgelder und öffentliche Förderung sei eine Realisierung nicht möglich, betonte Iussa. Auch Kaufverträge oder langfristige Pachtverträge müssten abgeschlossen werden.

WELTORT GARTEN INFOS Konstruktive Fragen, Anregungen und mehr Informationen bei Jutta Ebbinghaus unter weltgarten-remscheid@web.de KONTAKT bei Andy Dino Iussa Tel. 0178 448 6107. Lotsenpunkt Lennep, Kölner Straße 3 www.lotsenpunkt-lennep.de

Zur Zeit arbeitet noch eine kleine Projektgruppe an der Verwirklichung. Bei den Fragen der Organisationsstruktur wird das Team von Utopiastadt in Wuppertal beraten. Anregungen holt man sich beim Permakulturhof in Wuppertal und im Garten Solingen am Galileum. Die Stadt Remscheid, das Land NRW, lokale Vereine, Marketingrat, Schulen, Kitas, Bibliotheken, Jugendzentren, religiöse Vereine und Kirchen, handwerkliche und wissenschaftliche Einrichtungen sind mögliche Kooperationspartner.