„Welcome Day“ heute ab 18 Uhr

Musik ukrainischer Schüler im Rotationstheater.

Zum zweiten Mal steigt heute ein „Welcome Day“ der Schule für Musik, Tanz und Theater im Rotationstheater in Lennep. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, bei freiem Eintritt zu verfolgen, was die ukrainischen Schüler bereits erarbeitet haben. Das Programm: Nach der Eröffnung um 17.50 Uhr spielen die Schwestern Yana und Milana Mametska an Klavier und Klarinette. Es folgt eine Vorstellung der Dozenten, ehe Erik Lenk und sein Allegro-Ensemble um 18.20 Uhr die Bühne übernehmen. Um 18.30 Uhr treten dann Lev Zlotnik, der auch das Balalaika-Orchester Druschba leitet, und seine Schüler auf. Danach zeigen Yana und Milana Mametska noch einmal ihr Können.

Familie Schmidt setzt sich verstärkt für Kinder ein, aktuell sind zugewanderte Kinder besonders im Blick. Neben dem Instrumentalunterricht gibt es Tanz- und Zeichenkurse an der Schule für Musik, Tanz und Theater, die allen Kindern offenstehen. Für ukrainische Kinder gibt es derzeit eine Förderung, so dass sie kostenfrei an den Angeboten teilnehmen können. Wie es mit der Finanzierung der Kurse 2023 weitergeht, ist noch offen. -mw-