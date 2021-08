Welchen Gebäudekomplex suchen wir?

Historisches Foto

+ © Michael Sieber Heute befindet sich an dieser Stelle ein Wohngebiet: Das Foto aus 1998 zeigt noch einen Gebäudekomplex. Was suchen wir? © Michael Sieber

Das Rätselfoto zeigte die Pauluskirche in der Büchelstraße. Heute suchen wir einen Gebäudekomplex, der abgerissen wurde.

Von Andreas Weber

Das Teleobjektiv von Michael Sieber machte es möglich: Der Betrachter des Rätselfotos hätte meinen können, der spitze, schlanke Kirchturm ragt mitten im Grünen heraus. Tatsächlich steht die evangelische Pauluskirche in Hasten im Ort in der Büchelstraße, schräg gegenüber des ehemaligen Keiper-Werkes. Die Lösung wussten Brigitte Hugenbruch und Dieter Prill.

+ Die markante Pauluskirche in Hasten mit ihrem spitzen, schlanken Kirchturm. © Michael Sieber

Ins Grübeln geriet Helmut Schucht, als er die Wälder im Hintergrund sah: „Bei genauem Hinsehen merkt man jedoch, dass es die Pauluskirche an der Büchelstraße, Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße ist.“ Ein interessantes Foto sei es

+ Heute sieht der Blick über Hasten nicht anders aus als auf dem historischen Bild nebenan: © Roland Keusch

allemal, befand Schucht.

Das Gotteshaus hat in der „Filiale“ eine lange Geschichte, die bis in das 19. Jahrhundert und zur aufblühenden Werkzeugindustrie zurückreicht. „Als die Stadtkirche in Remscheid zu klein wurde, Hasten und Büchel erstarkten, regte sich der Gedanke nach einer Filialkirche direkt an der Schnittstelle von Hasten und Büchel“, teilte Manfred Armbrust dem RGA mit.

Hastener, wie auch viele Bewohner außerhalb liegender Hofschaften, hatten zuvor den Sonntagsgottesdienst in der Stadtkirche besucht und dafür extrem steile Wege in Kauf nehmen müssen. Schon 1777 war die Erweiterung der 1726 errichteten barocken Saalkirche am Markt erörtert worden, heißt es in der im Internet nachzulesenden Chronik der evangelischen Stadtkirchengemeinde.

Leser und Rätselfreund Heinz-Jürgen Schmitz geht in seiner Zusendung auf den damaligen Wohlstand ein: „Ein Ortsbezirk, der zur damaligen Zeit wirtschaftlich sehr stark war wie Hasten, durfte über eine eigene Kirche nachdenken.“ Und dies tat, wie Schmitz schreibt, der Rektor der Hastener Schule. Eduard Krenzer setzte sich ab 1844 für den Bau einer Filialkirche ein, statt die Stadtkirche zu vergrößern.

Am 8. September 1844 stellten die Hastener in einem Antrag an das Remscheider Presbyterium klar, dass sie keine Trennungsabsichten hegten: „Wir wollen uns nur sonntags in der Nähe gemeinschaftlich erbauen können und sind bereit, zu diesem Zwecke zwei- bis dreifache Opfer zu bringen.“ Man könne dann auch bei schlechtem Wetter zu dem nahen Gotteshaus gehen, ohne durchnässt zu werden und „für die Gesundheit Nachteile erwarten zu müssen“.

Allein durch den Verkauf von Plätzen auf den Kirchenbänken wurde 13 520 Taler eingenommen. Krenzers Werben hatte Erfolg: „Nach längeren Verhandlungen mit vielen Behörden wurde dieses Vorhaben 1846 genehmigt“, weiß Schmitz. Die Remscheider Gemeindevertretung stellte die Weichen für den Bau, der im neo-romanischen Stil erfolgen sollte.

In der Pauluskirche hing die älteste Stahlgussglocke der Welt

Vier Jahre später ging es los. „Im Juni 1850 erfolgte der erste Spatenstich, im Herbst war das Fundament fertig. Die Einweihung der neuen Filialkirche erfolgte am 22. Juli 1853“, trug Heinz-Jürgen Schmitz weitere Fakten zusammen. 1871 bildete sich eine selbstständige Gemeinde Hasten, dessen Seelsorgeteam heute aus Pfarrer Siegfried Landau und Pfarrerin Annette Cersovsky besteht. Die Gottesdienste in der Pauluskirche finden sonn- und feiertags immer um 10.30 Uhr statt.

Interessant, so Manfred Armbrust, sei auch, dass die Pauluskirche die älteste Stahlgussglocke der Welt, 1853 in Bochum gegossen, beherbergt habe. „72 Jahre hing sie im Glockenstuhl der Kirche und ist heute im Werkzeugmuseum zu sehen.“