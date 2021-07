Welche Kirche ist auf dem Bild zu sehen?

Historisches Foto

Unschwer zu erkennen, dass es sich auf dem Rätselfoto um eine Kirche handelt: Aber welche suchen wir?

Rätselfoto zeigte Wohngebiet im Südbezirk, das 1959 zunächst für Flüchtlinge gebaut worden war. Heute geht es um eine Kirche.

Nach dem 2. Weltkrieg entstand als Wohngebiet für die vielen Vertriebenen die „Dichtersiedlung“ im Südbezirk. Und 1959 wurde in Mixsiepen „Vömix“ gebaut, wiederum gedacht für Flüchtlinge. RGA-Fotograf Michael Sieber muss, als unser Rätselfoto mit den Terrassenhäusern im Vordergrund entstand, fast an derselben Stelle gestanden haben wie in diesen Tagen Eduard Putz, der dem RGA ein Bild aus einer fast identischen Perspektive schickte.

So sah es früher: Blick auf Vömix von einem Hochhaus in der Stettiner Straße.

Geschossen wurde es von dem 83-jährigen Aachener in der Wohnung seiner Lebensgefährtin Ursula Zimmermann in der Stettiner Straße 6, hoch oben im achten Stock.

Die 81-Jährige ist ein Urgestein in der Siedlung. Seit 1963 lebt sie dort. Erst in der Stettiner Straße, dann in der Sensburger Straße. Mittlerweile verbringt die ehemalige Gewag-Mitarbeiterin ihren Lebensabend in der Stettiner Straße 6. „Eine wunderschöne Lage“, schwärmt Ursula Zimmermann: „Über mir sind nur das Dach und der Himmel. Ab ein Uhr mittags habe ich die Sonne auf dem Balkon und mein Blick schweift bis zum Hohenhagen und nach Wermelskirchen.“

Heutiger Blick auf die Terrassenhäuser und das Ende der Magdeburger Straße.

„Vömix“ setzt sich zusammen aus zwei Begriffen: aus der Vöpelswiese und Mixsiepen. Gebaut wurde die Siedlung von der Gewag. „Bäume, Hecken und Sträucher haben die seiner Zeit blass und schlicht aussehende Siedlung in eine angenehme Wohngegend verwandelt“, schreibt Helmut Schucht. Die Straßennamen gaben Auskunft, woher die Menschen kamen, die dort einzogen: Breslauer-, Sensburger-, Dresdner, Magdeburger-, Leipziger Straße.

Auch Helma Müller erinnert sich bestens an Mixsiepen: „Im Hintergrund ist die Dörpfeldschule zu sehen. In diese Schule sind mein Mann Rudi und ich acht Jahre gegangen.“ Rudi war von 1957 bis 1965 in der Volksschule, Helma von 1958 bis 1966. „Damals gab es noch keine Hauptschulen oder Gesamtschulen“, merkt t Helma Müller an. Ihr Mann lebte in dem Haus, das auf der linken Seite des Fotos steht. Dieter Prill weiß: „Die Einfamilienhäuser im Vordergrund liegen an der Magdeburger Straße, dahinter sind die Leipziger- und die Dresdner Straße.“

„Vömix“ ist auch bekannt durch die gleichnamige Gastronomie

Helga Hafen, die in Süddeutschland wohnt, aber in Hasten groß wurde, tippte auf die Von-Bodelschwingh-Siedlung. Dagegen lag Roland Benscheid richtig: „Die Vömix war die erste große Neubausiedlung auf der grünen Wiese, die von der Gewag gebaut wurde und half, die damals herrschende Wohnungsnot zu lindern. Der sichtbare, starke Bewuchs wurde seinerzeit durch die besondere Anordnung der Häuser bewusst begünstigt.“

Bis heute hat die Wohnungsgesellschaft Gewag einen großen Wohnungs-/Hausbestand in Vömix, und zwar im Agnes-Miegel-Weg, Breslauer Straße, Dresdner Straße, Eichendorffweg, Kantstraße, Sensburger Straße, Lenneper Straße und Oststraße.

„Vömix“ ist im Übrigen auch bekannt durch eine gleichnamige Gastronomie in der Dresdner Straße 16.