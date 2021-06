Rätselbild: Welche Einrichtung suchen wir?

Historisches Foto

+ © Michael Sieber Halb versteckt hinter dem Hang liegt eine große Einrichtung mit bundesweiter Tragweite. 1978 wurde die Stätte aufgenommen. Wie heißt sie? © Michael Sieber

1958 wurde die auf dem Foto gesuchte Einrichtung ins Leben gerufen.

Mehrfach wurde sie vergrößert, liegt mitten im Grünen mit einem wunderschönen Blick auf ein Wahrzeichen dieser Region. Die Menschen, die es dorthin meist aus beruflichen Gründen zieht, kommen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Schicken Sie Ihre Lösung, gerne auch verbunden mit Ihren Erinnerungen, bis zum 26. Januar an den RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid, per E-Mail an: redaktion@rga-online.de oder rufen an unter Tel. (0 21 91) 909-221 (Andreas Weber).