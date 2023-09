Welche Aufgaben hat der Caritasverband?

Ein Familienfest mit Spiel- und Sportangeboten feierte der Caritasverband am Samstag in der Heinrich-Neumann-Schule.

Der Sozialdienst der Katholischen Kirche feiert in Remscheid 50-jähriges Bestehen.

Von Peter Klohs

Remscheid. Der Caritasverband ist der Sozialdienst der Katholischen Kirche. Dieser hat sich 1973 auch in Remscheid gegründet, ist also seit 50 Jahren als Verband der freien Wohlfahrtspflege in der Röntgenstadt tätig. Zusammenfassend über die Aufgaben der Caritas kann ein Passus aus der Satzung des Vereins zitiert werden: „Der Verband widmet sich allen Aufgaben der sozialen und karitativen Hilfe.“

Dabei war der Caritas von Anfang an klar, dass sich die Hilfsangebote an alle Menschen richten, gleich welcher Religion, Nationalität oder anderer Zuordnungen. Die Fachbereichsleiterin für Kinder, Jugendliche und Familie des Caritasverbands Remscheid, Andrea Stachelhaus, erklärt die Aufgaben des Vereins.

Dazu zählt die Wohnungsnotfallhilfe, deren Sitz an der Schüttendelle ist. Dort können Wohnungslose Beratungen in Anspruch nehmen und finden dort auch eine Ess- und Waschgelegenheit. Die Caritas unterhält zudem zwei Tagespflegeeinrichtungen in der Stadt. Hinzu kommt die ambulante Pflege, bei der die Mitarbeiter zu den zu pflegenden Menschen nach Hause kommen und sie gemäß ihrem Bedarf um sie kümmern.

Es gibt eine allgemeine soziale Beratung für jeden

Der Remscheider Caritasverband bietet darüber hinaus eine allgemeine soziale Beratung an, die auch berufliche Teilhabe umfasst. „Zu unseren Sprechstunden kann buchstäblich jeder Mensch kommen, der in irgendeiner Form Probleme mit Ämtern hat“, erläutert Andrea Stachelhaus. „Wir haben zwar nicht zu entscheiden, ob dieser oder jener Antrag angenommen oder abgelehnt wird, aber wir können den Weg weisen, um einen Antrag zu stellen.“

Auch der Fachdienst Integration/Migration ist Teil der Aufgaben der Caritas. „Dort ist vor allem die Arbeitsintegration ein wichtiges Thema“, weiß die Fachbereichsleiterin und Diplom-Sozialpädagogin. Die Fachstelle „Frühe Hilfen“, die sich für Eltern mit Kindern von null bis drei Jahren einsetzt, ist ein weiterer Teil des breitgefächerten Angebots. In der Heinrich-Neumann-Schule, eine Einrichtung für soziale und emotionale Entwicklung, bietet der Verein eine Offene Ganztagsbetreuung an. Und für Familien, in denen der Haussegen schief hängt, können die erzieherischen Hilfen der Caritas nötig und wichtig sein. Zu diesem Punkt arbeitet man mit dem Jugendamt zusammen, das dieses Angebot außerdem finanziert. „Das ist schon eine Menge“, sagt Stachelhaus. „Wir haben vor 50 Jahren mit zwei Mitarbeitenden begonnen, mittlerweile sind wir über 100. Man muss sagen, dass sich unsere Angebote im Laufe der Jahre entwickelt haben und immer mehr dazukam. Zudem sind die Problemlagen der Familien komplexer geworden. Aber ich kann sagen, dass uns Aggressivität sehr selten entgegenschlägt. Das ist die absolute Ausnahme.“ Sie macht auch keinen Hehl daraus, dass der Hilfebedarf innerhalb der Stadt größer geworden ist als noch vor Jahren. Für Hilfe, die den Mitarbeitenden der Caritas „zu heikel erscheint“ oder erkennbar ein Fachmediziner erforderlich ist, arbeitet man mit allen medizinischen und psychischen Angeboten in Remscheid zusammen.

Wenn sie sich etwas wünschen dürfte, dann hätte Andrea Stachelhaus gerne mehr Räumlichkeiten („Unsere Dependance an der Blumenstraße ist schon arg eng und verwinkelt.“) und noch mehr Ehrenamtler, die für den Verein karitativ tätig sein möchten. Damit das nächste Jubiläum in 25 Jahren begangen werden kann.

Hintergrund

Der Caritasverband Remscheid hat eine sehr aussagekräftige Homepage. Dort erfahren Interessierte, wie der Verein aufgebaut ist, wer ihn leitet und welche zahlreichen Aufgaben er übernimmt. Hauptsitz der Caritas in Remscheid ist in der Blumenstraße 9, unmittelbar am Markt.

Weitere Informationen unter Tel. 02191-49110 oder: www.caritas-remscheid.de