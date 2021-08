Ein weiterer Star kommt nach Schloss Burg

Medieval Fantasy Convention

+ © Archivfoto: Uli Preuss © Archivfoto: Uli Preuss

Mit Sean Patrick Astin, der den „Sam Gamgee“ in der Trilogie „Der Herr der Ringe“ spielt, kommt ein weiterer prominenter Gast zur Medieval-Fantasy-Convention auf Schloss Burg.

Bekannt ist der 46-jährige Sean Patrick Astin auch für seine Darbietung in der kleinen Rolle des in der Kritik gefeierten Sportfilms „Rudy“ (1993) und für sein Filmdebüt als „Mikey“ in Steven Spielbergs "The GOONIES" (1985).

Zuvor hatte Jörg Bürrig als Veranstalter der Medieval Fantasy Convention, die am 26. und 27. August auf Schloss Burg stattfindet, bereits die Zusagen von Schauspielern wie Adam Brown, David Wenham, Aimee Richardson und Julian Glover oder Tom Wlaschiha („Game of Thrones“) erhalten. red