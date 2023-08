„Weißer Jahrgang“ ist hochmotiviert

Der „weiße Jahrgang“ ist seit drei Wochen am Rögy: hier beim Religionsunterricht mit Stefanie Augstein (l.).

Das Rögy nimmt als Bündelungsgymnasium 87 Schüler aus dem Umland auf. Damit kehrt die Schule von G8 auf G9 zurück. Für die Schule sind die Neuen eine Bereicherung.

Remscheid. Ein Jahrgang ohne Abitur könnte auch mal ganz nett sein. So hätte das 60-köpfige Kollegium am Rögy-Gymnasium reagieren können, als vor Jahren im Zuge der Umstellung von G8 auf G9 die Frage aufkam, wer den „weißen Jahrgang“ aufnimmt. „Wir haben es als Chance für unsere Unterrichts- und Schulentwicklung gesehen“, erklärt Oberstufenkoordinatorin Stefanie Pirags. Das Kollegium zog mit, erhielt den Zuschlag als sogenanntes Bündelungsgymnasium – als eines von 94 der insgesamt 625 Gymnasien in Nordrhein-Westfalen.

Bündelungsgymnasien richten beim Übergang von acht- auf das neunjährige Gymnasium eine zusätzliche Stufe ein. Die als einzige 2026 ihr Abitur bauen wird. 87 zusätzliche Schüler und Schülerinnen hat das Rögy im August aufgenommen, vor allem aus Remscheid, aber auch aus Rade, Hückeswagen, Solingen, Wuppertal, Wermelskirchen und Wipperfürth.

Hauptsächlich sind es Jugendliche, die in Haupt-, Real und Sekundarschule ihre Fachoberschulreife mit Qualifikation geschafft, sich also für ein Gymnasium empfohlen haben. Ein Viertel kommt vom Lenneper Bildungslandschaftspartner Albert-Schweitzer-Realschule (ASR). Ein geringerer Teil sind Wiederholer. Wer im Sommer am Gymnasium in der 10 eine Ehrenrunde gedreht hat, ist ein Kandidat für das Bündelungsgymnasium. „Alle vier Remscheider Gymnasien sind bei uns vertreten“, betont Schulleiter Jörg Bergemann, dass Sitzenbleiben alle betrifft.

Die neue Jahrgangsstufe kommt komplett von außerhalb

Theoretisch kämen auch Rückkehrer von einem Auslandsaufenthalt, die sich nicht fit genug fühlen, in ihre alte Stufe zurückzukehren, für den zusätzlichen Jahrgang in Frage. Einen solchen Fall gibt es aber in Lennep nicht.

Die 87 unter den 855 Rögy-Schülern werden als Bereicherung empfunden. „Alle sind hochmotiviert“, betonen Bergemann und Pirags. Beide können es aus eigener Anschauung beurteilen. Pirags unterrichtet Englisch, Bergemann Deutsch in der Einführungsphase (EF). Bei einem Elternabend lobte die Oberstufenkoordinatorin jüngst: „Sie haben uns tolle Kinder geschickt“. Das Kompliment geht auch an die Schulen, an denen die Jugendlichen vorher waren. „Auffällig ist, dass es allesamt höfliche Schüler mit guten Umgangsformen sind“, sind die Verantwortlichen von ihrem „weißen Jahrgang“ angetan.

Anders als gewohnt, integrieren sich die Neuen nicht in eine bestehende Jahrgangsstufe, sondern kommen alle von außerhalb. Das schweißt zusammen. „Für alle ist es ein Neuanfang“, meint Stefanie Pirags. Der intern wohl vorbereitet war. Es gab viele Info-Abende vorneweg, einen Kennlerntag im Mai, bei dem sich die Lehrer einem ungewöhnlichen Marathon unterzogen. Alle, die sich angemeldet hatten, durften jeden Pädagogen bei einem jeweils dreiminütigen Speed-Dating löchern.

Am Ende des Schuljahres sollen die Schüler mitentscheiden dürfen, wann die Schule los geht

In der ersten Schulwoche dienten die ersten beiden Tage zum Kennenlernen von Schule und Umgebung, unter anderem mit einer Rallye durch Lennep. Das Rögy trug auch der zum Teil weiten Anreise mancher Schüler Rechnung. Montags und dienstags beginnt für die neue EF der Unterricht um 8.15 Uhr, mittwochs bis freitags zur zweiten Stunde. „Im Umkehrschluss heißt dies, dass die Schultage lang sind“, meint Jörg Bergemann. Sie können sich bis 16.20 Uhr ziehen. Zum Ende des Schuljahres 23/24 werden die Erfahrungen mit der Anfangszeit ausgewertet. Die Schüler werden mitentscheiden dürfen, ob es dabei bleibt oder es täglich um 8 Uhr losgehen soll.

Das Rögy ist das einzige Bündelungsgymnasium in Remscheid. Die Bewerbung dafür sei naheliegend gewesen, findet Jörg Bergmann: „Durch die Bildungslandschaft Lennep mit ASR, Hauptschule Hackenberg und dem Rögy lag es auf der Hand, dass wir uns bewerben, weil wir Erfahrung mit den Übergängen haben.“ Es ist eine zusätzliche Aufgabe, aber: „Identitätsstiftend ist sie für uns allemal.“

Schülerzahl könnte noch steigen

Die 87 Quereinsteiger und Wiederholer, die das Rögy im „weißen Jahrgang“ bündelt, müssen nicht die letzten sein, die sich in Lennep auf den Weg zum Abi 2026 machen. „Denn es kann natürlich sein, dass in den nächsten zweieinhalb Jahren Wiederholer aus der Q1 oder Q2 von anderen Gymnasien hinzustoßen“, erinnert Oberstufenkoordinatorin Stefanie Pirags.