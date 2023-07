Weinfest: Nicht für alle geht die Rechnung auf

Kritik an Regelung zum Kartenverkauf und zur Außengastronomie wird laut.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Es sind drei Tage im Jahr, auf die Lennep hinfiebert: Das Weinfest ist seit vielen Jahren eine Institution in der Altstadt, die Eintrittskarten für die beiden Festabende sind jedes Mal aufs Neue innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Doch eben dieser Kartenverkauf stößt bei einigen Gästen und Gastronomen auf Kritik. Stattdessen wünschen sie sich die alte Zugangsregelung zurück, bei der Gäste an den Eingängen gezählt wurden.

Für den Veranstalter und Vorsitzenden der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG), Gunther Brockmann, ist das aber nicht durchführbar: „Am Kartenverkauf führt für uns kein Weg vorbei“, sagt Brockmann. Das habe vor allem organisatorische Gründe: „Der Vorteil am Kartenverkauf ist klar: Habe ich eine Karte, weiß ich auch, dass ich sicher aufs Gelände komme“. Dies lasse sich durch bloße Zählung an den Eingängen eben nicht gewährleisten.

Neben den Menschen, die keine Karte ergattern konnten, stößt sich aber auch Gastronomin Sabrina Humpe vom Restaurant La Paella am Alten Markt an der derzeitigen Regelung. Der Inhaberin zu Folge büße sie an den Veranstaltungstagen Gäste ein. Der Grund: Wer einen Platz im Restaurant reservieren will, müsse entweder eine Eintrittskarte fürs Weinfest kaufen, ein vorher zugeschicktes Bändchen besitzen, oder sich von der Security vor Ort ins Restaurant führen lassen. Und darauf ließen sich viele nicht ein.

„Wir kommen den Gastronomen an diesen Tagen sogar entgegen.“

Auch die Außengastronomie würde sich am Tag des Weinfestes für La Paella nicht rechnen, sagt Sabrina Humpe. Für den Betrieb vor ihrem eigenen Lokal muss die Gastronomin 357 Euro Miete zahlen, zusätzlich zu dem regulär zu entrichtenden Beitrag. Denn: Beim Weinfest, beim Altstadtfest, an Rosenmontag und zu Weihnachten ist es vertraglich festgelegt, dass die Nutzung des Bereichs vor den Restaurants auf dem abgesperrten Gelände dem Veranstalter obliegt.

Gunther Brockmann relativiert die Erhebung der Miete, da auch auf den Veranstalter immense Kosten zukämen: „Würde ich hier einen Winzer hinstellen, könnte ich das Vierfache an Miete verlangen.“ Der Veranstalter bewege sich also bewusst auf die Gastronomen zu und will sie in die Veranstaltung mit einbinden: „Wir kommen den Gastronomen an diesen Tagen sogar entgegen“, sagt der Vorsitzende.

Sabrina Humpe nütze das relativ wenig, sagt sei: „Ich kann aus Erfahrung heraus sagen, dass ich das Geld an diesem Tag nicht mehr reinhole.“ Schweren Herzens gehe sie deshalb in diesem Jahr den für sie einzig logischen Schritt – und lasse ihre Terrasse im Zeitraum vom 4. bis 6. August geschlossen. Für die nächsten Jahre wünsche sie sich ein Gespräch mit allen Beteiligten, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen: „Wir müssen erreichen, dass wir ausnahmslos alle an einem Strang ziehen – und am Ende keiner mit einem Verlustgeschäft rausgeht.“

Anders als Sabrina Humpe von La Paella erleben einige Gastronomen das Weinfest, auch mit der derzeitigen Organisationsstruktur, als Gewinngeschäft: „Klar, niemand zahlt gerne Miete. Aber auch auf den Veranstalter kommen nun einmal Kosten zu“, gibt Christoph Winkelströter, Inhaber des Bistros Kaffeeklatsch, zu bedenken. Für ihn selbst gehe die Rechnung Jahr für Jahr auf: „Es rentiert sich eigentlich immer, der Laden ist am Weinfest rappelvoll.“ Seine Angestellte, Medina, stimmt ihm zu: „Das Weinfest ist ein echtes Highlight, wir freuen uns Jahr für Jahr drauf“.

Standpunkt von Lucas Hackenberg: Kompromisse finden

+ lucas.hackenberg@rga.de © Roland Keusch

Eigentlich wirkt es wie die perfekte Symbiose. Das Lenneper Weinfest und die Außengastronomie der Restaurants auf dem Gelände könnten sich gegenseitig bereichern. Sie könnten. Voraussetzung dafür wäre aber eine Kommunikation, bei der gegenseitige Kritik geübt werden kann, ohne dass sich jemand beleidigt fühlt. Für die Zukunft des Weinfestes wäre genau das wichtig. Das betrifft verschiedene Aspekte. Von der Zugangsregelung durch Kartenverkauf bis zur Mietregelung für die Außengastronomie verschiedener Lokale im Veranstaltungsbereich. Damit gemeinsame Lösungen gefunden werden können, muss allerdings eines geschehen: Es muss einander zugehört werden.

Und vor allem muss auf ein Ziel hingearbeitet werden: Kompromisse zu finden, denen alle Beteiligten zustimmen können. Mit der Veranstaltung in diesem Jahr wird klar: Der bestehende Vertrag zwischen Veranstalter, Gastronomen und der Stadt Remscheid ist hierfür unzureichend.