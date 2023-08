Weindurst trotzt dem Regen in Lennep

Veranstalter blickt auf gute Resonanz und eine größtenteils friedliche Atmosphäre zurück.

Von Sabine Naber

Remscheid. Regen und Kartenvorverkauf zum Trotz: Auch in diesem Jahr ließen sich die Lenneper und viele Gäste von außerhalb ihr Weinfest nicht entgehen. Von Freitag bis Sonntag strömten Tausende Besucher auf das Gelände am Alten Markt in Remscheid-Lennep. An den Winzerständen gab es gute Tropfen für gute Laune, von der Bühne sorgte Livemusik für die dazu passende Atmosphäre.

+ Die Band Best before midnight (BB4M) sorgte auf der Bühne für die passende Musikuntermalung zum Lenneper Weinfest. © Doro Siewert

Acht Weinbauern von Mosel, Saar, Nahe, aus der Pfalz und aus Rheinhessen hatten ihre Stände aufgebaut und sorgten am Wochenende dafür, dass der Marktplatz zu einem gemütlichen Winzerdorf wurde. Erstmals mit dabei waren auch zwei Remscheider: Der Handel Sapori di Casa, der im ansprechenden Ambiente seines Stands norditalienische Spezialitäten mitgebracht hatte – und Carsten Pudel mit seinem roten Anhänger, den er zu einem Cocktail- und Erfrischungsstand umgebaut hatte.

Der Veranstalter bewertete die Resonanz auf das diesjährige Weinfest als positiv. „Schon zum Start am Freitag war die Altstadt voll“, freute sich Gunther Brockmann, Vorsitzender der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG), die das beliebte Fest seit Jahren organisiert. Es seien wohl nicht alle da gewesen, die ein Ticket gekauft haben, aber immerhin sei es doch fast so gut besucht gewesen wie im vergangenen Jahr. Und ebenso treu wie die Gäste seien auch die Winzer: „Die kommen sehr gerne nach Lennep, da haben wir uns längst einen guten Namen gemacht“, betonte Brockmann. Und zitierte einen Winzer, der ihm gesagt hatte, dass Lennep, nach Mainz, sein bestes Weinfest sei.

Zwei Weinsorten haben es den Lennepern besonders angetan

„Ich komme schon seit langer Zeit gerne hierher. Einige Stammkunden habe ich, aber wir profitieren hier von der Laufkundschaft“, erzählt Peter Ebert vom Weingut Edelberg an der Nahe. Favorisieren würden die Gäste in Lennep die süße Variante des Gelben Muskateller. Aber auch der Grauburgunder laufe gut. „In einem Kreis von Kollegen übernachten wir hier im Hotel. Und auf den Austausch untereinander freue ich mich auch immer“, sagte der Weinkenner. Er bedauerte, dass die Kosten für vieles, beispielsweise für Flaschen und Verpackung, immens gestiegen seien. „Als ich anfangs hier stand, konnte ich die Flasche für rund 12 Euro verkaufen. Heute muss ich 20 Euro berechnen“, sagte Ebert.

+ Bestens gewappnet zeigten sich diese Gäste bei ihrem Abstecher auf den Alten Markt, wo Freunde edler Tropfen auch bei Regen auf ihre Kosten kamen. © Doro Siewert

Als am Samstagnachmittag heftige Schauer vom Himmel prasselten, war der Marktplatz noch überschaubar gefüllt. Aber die beiden Freundinnen Steffi und Sarah – „wir sind eigentlich nicht wirklich Weintrinkerinnen“ – probierten am Stand von Peter Klas trotzdem ein Gläschen Moselwein. Und wollten am Abend wiederkommen. Da wurde es auch wieder voll auf dem Alten Markt. Die Gäste zeigten sich bestens von der Band Best before Midnight (BB4M) unterhalten. „Rund 2600 Gäste sind gekommen und haben tapfer durchgehalten. Wir haben einfach ein tolles Publikum“, lobte Brockmann, der am Wochenende unermüdlich auf dem Fest unterwegs war. Bis auf einen Tumult in der Nacht zu Samstag – das Weinfest war längst zu Ende – sei alles friedlich und harmonisch verlaufen.

+ Sie ließen sich die Laune durch das miese Wetter nicht verderben: Andrea Josephski, Konni Briehn, Heike Schäfer und Ramona Burk genossen das Gläschen Wein. © Doro Siewert

Am Sonntagnachmittag war die Altstadt auch für diejenigen geöffnet, die im Vorfeld kein Ticket ergattern konnten. Bei anhaltendem Regen und Wind verirrten sich aber nur noch wenige Weinfans auf den Alten Markt.

Karneval

Wie Gunther Brockmann ankündigt, wird es mal wieder einen Prinzen in der Session 23/24 geben: Der Lenneper Frank Behrend führt die Karnevalisten an.