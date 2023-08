Wein und Gewürze: „Bergisch Erlebnis“ biete neue Touren

Jeder kann hier Gästeführer werden.

Remscheid. Die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Lebendige Industriekultur. Eine historische Altstadt, deren Wall man heute noch erkennt. Und eine wunderschöne Landschaft. Das alles und viel mehr bietet unsere Heimat, das bergische Städtedreieck. Doch selbst die Remscheider, Solinger und Wuppertaler kennen noch längst nicht alles, sagt der Remscheider Gästeführer Daniel Sieper von „Bergisch Erlebnis“. Bei den Touren, die zur Hälfte aus festen Terminen und zur anderen aus gebuchten individuellen Routen bestehen, gibt es daher auch für Einheimische immer wieder Aha-Effekte. Nun hat „Bergisch Erlebnis“ sein Angebot erweitert. Und wer möchte, kann mitmachen.

Neu: „Gewürze, Küchen, Metzgerei“ mit Lars Johann. Die Gruppe startet mit einer Verkostung in der Gewürzmanufaktur und entdeckt dann die alte Hofschaft Büchel – mit etwas Glück öffnet sich noch die eine oder andere Tür: 9. September. Neu ist auch die Weinwanderung durchs Diepmannsbachtal am 26. August: Hier lernen die Teilnehmenden die Natur und die Geschichte der früheren Stadt Lüttringhausen kennen. „An mehreren Stationen machen wir Halt und lauschen den Geschichtchen und genießen drei Sorten Rot- und drei Sorten Weißwein“, sagt Daniel Sieper, der bei der VHS einen Weinkurs macht. Er serviert bei dieser neuen Tour natürlich auch Rebsorten-Infos.

Die Touren: Von Geo-Caching über E-Bike-Touren und Nachtwächterführung bis „Bergische Tapas“ und Pilzwanderung gibt es viel zu entdecken. Wer an einer regulären Führung für 7,50 Euro teilnimmt, erhält einen 2,50-Euro-Gutschein für die nächste. Zudem können die Gästeführer gebucht werden – für Firmen, für Geburtstage, für Events. „Die Familie eines 85-Jährigen, der aus Remscheid stammt, aber heute in Köln lebt, hat mich gebucht. Mit ihm fahre ich mehrere Stationen aus seinem Leben hier ab“, erzählt Sieper.

Mitmachen: Jeder, der möchte, kann bei „Bergisch Erlebnis“ mitmachen und selbst zum Gästeführer oder zur Gästeführerin werden. Das Alter sei egal, man müsse auch kein Altgriechisch oder Geschichte studiert haben – aber die Tour müsse spannend sein, sagt Daniel Sieper. „Wer mitmachen möchte, kann sich bei uns melden und uns seine Tour vorstellen. Ein weiterer Gästeführer und ich würden diese Tour dann testen.“ Eine Ausbildung, wie sie Daniel Sieper und Lothar Vieler einst durchlaufen haben, gibt es nicht mehr.

Die Gruppe: „Bergisch Erlebnis“ besteht zurzeit aus 15 Personen. Darunter sind drei „alte Hasen“: Lennep-Urgestein Lothar Vieler, der den Nachtwächter in Lennep gibt, Klaus R. Schmidt, der viel in Hasten anbietet, und neuerdings Lars Johann. Er war früher bei der IG Stadtführung, dem Vorläufer von „Bergisch Erlebnis“, und hat dort Whisky-Wanderungen gemacht. Auch jetzt will er den Menschen die Region wieder schmackhaft machen: Johann bietet die neue Gewürz-Tour an. Die anderen stammen aus Remscheid und Wuppertal.

Bergische Wanderwoche: Auch bei der Aktionswoche vom 9. September bis 10. Oktober ist „Bergisch Erlebnis“ dabei – mit fünf Touren.

www.bergisch-erlebnis.de