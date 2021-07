Weihnachtszeit ist Lesezeit

5. Dezember

+ © Roland Keusch RGA-Volontär Manuel Böhnke schmökerte 15 Minuten lang beim jährlichen Bücherbasar in der Stadtbücherei. © Roland Keusch

In der Stadtbücherei gibt es derzeit große Literatur für kleines Geld.

Von Manuel Böhnke

Unter dem Punkt Interessen führe ich in meinem Lebenslauf „Lesen“ auf. Das ist auch nicht gelogen. Doch wie häufig schnappe ich mir tatsächlich mal ein gutes Buch und ziehe mich damit zurück? Dafür fehlt einfach die Zeit, meint man ja immer. Ausgerechnet in den stressigen Tagen vor Weihachten, das ist zumindest mein Plan, soll das anders werden. Lesen und Plätzchen – das scheint mir eine gute Kombination zu sein. Fehlt nur noch die passende Geschichte. Davon gibt es in der Stadtbücherei reichlich. Noch bis zum 8. Dezember läuft dort der Bücherbasar, der in den vergangenen Jahren für viele Remscheider zu einer liebgewonnenen Tradition geworden ist. „Unsere Besucher fragen im Vorfeld schon danach“, erzählt Bibliothekarin Sabine Düwell. Das kann ich nachvollziehen. Wer günstig an große Literatur kommen möchte, ist an der Scharffstraße genau richtig. Zwischen 50 Cent und zwei Euro kosten die meisten Exemplare. Die Stadtbücherei nutzt den Verkauf, um ihren Medienetat etwas zu erhöhen.

Die vielen Regale machen die Auswahl nicht einfach. Tolstoi steht neben Goethe, Fachliteratur neben Bastelbüchern, Richard von Weizsäcker neben Joachim Gauck. Eignet sich diese Jahreszeit nicht perfekt, um Wissenslücken in der europäischen Kunstgeschichte zu füllen? Ich verwerfe die Idee und mache daraus einen guten Vorsatz für 2019. Stattdessen greife ich zu einem Klassiker: „Momo“ von Michael Ende. Da lerne ich vielleicht, mit Zeitdieben umzugehen – auch nach Weihnachten.