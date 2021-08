Weihnachtstreff macht wieder Platz für den Wochenmarkt

Zufrieden trotz Regen

+ © Roland Keusch Der Awo-Stand war bis zuletzt der Treffpunkt schlechthin beim Weihnachtstreff. © Roland Keusch

Remscheider verabschiedeten sich mit einem Feuerwerk. Beschicker kehren am Samstag auf den Rathausplatz zurück.

Von Stephanie Licciardi

Normalerweise herrscht am letzten Öffnungstag großer Andrang beim Weihnachtstreff auf dem Theodor-Heuss-Platz. Aber das bergische Regenwetter machte Betreiber Marcel Müller am Sonntag erneut einen Strich durch die Rechnung. Nichtsdestotrotz will der Veranstalter kommendes Jahr wiederkommen. „Dann erwartet die Remscheider so einiges an Überraschungen, und wir haben eine Menge vor“, kündigte Müller an.

Mit einem bunten Feuerwerk verabschiedeten sich die Remscheider am Sonntagabend vom diesjährigen Weihnachtstreff. Die ersten Schausteller begannen indes mit dem Abbau ihrer Stände. So können die Marktbeschicker noch vor Silvester wieder an ihren angestammten Platz zurückkehren: Am kommenden Samstag, 29. Dezember, zieht der Wochenmarkt von der Alleestraße wieder auf den Theodor-Heuss-Platz vor das Rathaus. Er findet dann wieder wie gewohnt von 7 bis 13 Uhr dort statt.

Als der Treffpunkt schlechthin erwies sich bis zuletzt der 2017 runderneuerte Glühweinstand der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Dieser bot zudem guten Schutz vor dem bergischen Regen. In der urigen Holzhütte feierte am Sonntag auch die Gruppe um Anita Hallmann und Paula Schimanowski ein Wiedersehen mit alten Freunden. „Wir treffen uns einmal im Jahr hier im Stand von der Awo, reden und tauschen uns aus“, erzählte Paula Schimanowski. Die Freunde kennen sich zum Teil seit der Schulzeit. Immer kurz vor Weihnachten, wenn alle wieder in der Heimat sind, sei es Zeit für einen gemeinsamen Glühwein auf dem Weihnachtstreff. „Das ist ein festes Ritual bei uns.“ Anita Hallmann erzählte: „Der Awo-Stand ist für uns jedes Jahr eine feste Anlaufstelle.“

Die gebürtige Remscheiderin findet es jedoch schade, dass sich der Treff seit einigen Jahren nur auf den Rathausplatz beschränkt. „Früher waren wenigstens noch ein paar Stände auf der Alleestraße. Heute ist ja hier nicht mehr viel los. Es gibt etwas zu essen, zu trinken und die Eisbahn.“

Antonio Scarpino vom Awo-Ortsverein Lennep-Lüttringhausen ist mit der Resonanz des diesjährigen Standbetriebes beim Weihnachtstreff zufrieden. Ein Tageswert von knapp 3000 Euro sei ein „sehr guter Wert, der zu Beginn und zum Ende einer Saison erzielt werde“, teilte Scarpino auf RGA-Nachfrage mit.

100 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgten für die Bewirtung

Den Awo-Glühweinstand gibt es bereits seit 30 Jahren. Gestiftet wurde die erste Hütte von Bernd Brückmann. 32 Quadratmeter groß ist die Grundfläche – größer als so manches Wohnzimmer. Aber genauso gemütlich: Der Tresen hat eine vier Zentimeter starke Naturholzplatte, überall hängen Sterne, Herzchen und Kugeln. Alle Ortsvereine waren in den vergangenen Wochen mit der Besetzung des Standes dran – 100 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgten so für eine heimelige Atmosphäre.