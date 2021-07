Weihnachtsmarkt im Dorp sorgt für Ansturm

Lüttringhausen

Lüttringhausener starteten ihren ideellen Treff. Zahl der Buden und Stände nimmt ab.

Von Doris Stürmer

Ideales Weihnachtsmarktwetter lockte am Sonntag Hunderte nach Lüttringhausen. Im Herzen vom Dorf, auf dem Ludwig-Steil-Platz neben der evangelischen Stadtkirche, wurde am Vormittag der 43. ideelle Weihnachtsmarkt eröffnet. Die Besucher standen dicht gedrängt, als sie der Posaunenchor mit weihnachtlichen Klängen auf die bunte Budenwelt an beiden Seiten der Gertenbachstraße einstimmte.

Hier diente alles der Gemeinschaft. Die Einnahmen kamen den Vereinen zugute, kommerzielle Händler und Gastronomen spendeten sie für soziale oder kulturelle Einrichtungen. So konnte Christiane Karthaus, die Vorsitzende des Lüttringhauser Heimatbundes, in ihrer kurzen Eröffnungsansprache getrost dazu auffordern: „Essen und Trinken Sie viel, kaufen Sie heute hier viel ein. Damit ist allen geholfen.“

Gastgeber hatten endlich Glück mit dem Wetter

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz erinnerte daran, dass es in den vergangenen beiden Jahren beim Lüttringhauser Weihnachtsmarkt nur schlechtes Wetter gab. Es habe so heftig geregnet, dass man in der Gertenbachstraße hätte Forellen züchten können. Mast-Weisz stellte das Engagement der vielen Ehrenamtler in den Vordergrund, denen es auch in diesem Jahr gelungen sei, einen wunderschönen Weihnachtsmarkt zu errichten. Allerdings hat der Markt, der nach wie vor der größte ideelle Weihnachtsmarkt im Bergischen Land ist, immer mehr Federn lassen müssen.

LICHTERGLANZ STERNENDORF Herrnhuter Sterne illuminieren zur Weihnachtszeit die Straßenzüge in der Lüttringhauser Altstadt. Jahr für Jahr spenden Einwohner und Geschäftsleute für die Neuanschaffungen, Instandsetzung und die Betriebskosten, damit das Lichtermeer em Dorp die Menschen erfreut.

Jahr für Jahr gibt es weniger Verkaufsbuden. Das hat auch der Lüttringhauser Bezirksbürgermeister Andreas Stuhlmüller schon seit einigen Jahren beobachtet. Er bedauere diese Tendenz sehr.

Weihnachtsmarktorganisator Thomas Schulte, der zweite Vorsitzende des veranstaltenden Heimatbundes, berichtete, dass viele Vereine gerne kommen würden, „aber es fehlt an Nachwuchs“. Für die Vereine sei es immer schwieriger, Helfer für den Auf- und Abbau sowie für den Verkauf zu finden.

Damit die Lücken zwischen den Ständen nicht zu groß werden, habe man darauf verzichtet, Stammplätze auszuweisen.

Renner war das offene Singen mit Kantor Peter Bonzelet

Das Programm rund um den Markt war reichhaltig. In der Kirche traten verschiedene Chöre auf. Auf dem Ludwig-Steil-Platz begeisterten Sänger und Tänzer mit ihren Darbietungen. Publikumsliebling war ohne Frage das offene Singen mit Kantor Peter Bonzelet von der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Kreuz/St. Bonaventura. Die Besucher machten begeistert mit und strömten dann wieder den Ständen zu.

Über mangelnde Einnahmen konnten die Vereine nicht klagen. Die Leute ließen es sich gut gehen mit Glühwein, Feuerzangenbowle, Punsch, Reibekuchen, Chili con carne, Brat- und Currywurst oder süßen Sachen. Der Lüttringhauser Turnverein überraschte mit Fischspezialitäten vom Matjesbrötchen bis zur geräucherten Forelle.

Peter Meißner und seine Frau Lorena lobten besonders die kostenlose Kinderbetreuung bei den Lütteraten, im Laden von Sascha von Gerishem und im Knusperhäuschen im Gemeindehaus. Der Familienvater aus Wermelskirchen freute sich. Er sei froh, dass sie in sicherer Obhut seien. „Die kleinen Kinder würden plattgedrückt in dem Gedränge.“