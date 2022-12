Weihnachtscircus: Shows am Nachmittag fast ausgebucht - wie Zuschauer noch an Karten gelangen

Remscheid. Das bislang teuerste und aufwendigste Programm „Celebrations“ anlässlich fünf Jahre Remscheider Weihnachtscircus – präsentiert vom RGA – kommt sehr gut beim Publikum an. „Wir haben in jeder Show Standing Ovations, die Leute rasten total aus. Ich habe nur noch Gänsehaut“, ist Circus-Chef Stefan Ballack überwältigt von der großen Resonanz. „Man hofft ja immer, dass es so wird, aber dieses Jahr ist das Gefühl, dass das Publikum uns so willkommen heißt, besonders stark.“ Auch die Künstler hätten das noch nie so erlebt. „Bei Abendvorstellungen mit vielen Erwachsenen schon eher. Aber dass Kinder aufstehen, klatschen und ihre Augen leuchten, das ist selten“, freut sich Ballack. Auch am Ausgang, wenn Familien mit den Artisten noch Fotos machen können, betonten die Gäste, wie dankbar sie seien, berichtet Ballack. „Ich habe das Gefühl, wir sind in diesen tristen, grauen Zeiten mit Krieg und Krisen ein kleiner Zufluchtsort. Zwei Stunden einmal alles ausblenden.“