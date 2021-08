Weihnachtscircus feiert erfolgreiche Premiere

Zirkusluft

Mit Akrobatik und modernen Licht-Shows wussten die Artisten ihre Zuschauer zu begeistern. Durch die Rundbühne bot sich den Zuschauern ein guter Blick auf das Geschehen.

Internationale Artisten und neues Equipment sorgten für Begeisterung auf dem Schützenplatz.

Von Suzanne Thiel

Der Remscheider Weihnachtscircus überraschte die Besucher der ersten Vorstellung am Freitagnachmittag mit einigen Veränderungen. Die Show – dieses Jahr unter dem Motto: „Emotions – Circus on stage“ – verzichtete komplett auf den Einsatz von Tieren. Dafür gab es vom Publikum kräftigen Applaus. Im Vordergrund standen die Auftritte der internationalen Artisten, die von dramatischer Musik und modernen Licht-Effekten begleitet wurden. Auch das Bühnenbild hat sich verändert. Statt der bisherigen Manege mit Sägespänen gibt es in diesem Jahr eine bewegliche Rundbühne, die den Zuschauern auf dem Schützenplatz eine optimale Sicht auf das Geschehen bietet.

Zur ersten Familienvorstellung zum Ferienstart war das beheizte Zirkuszelt gut gefüllt, ein paar Reihen blieben jedoch leer. Die Gala-Premiere am Abend war bereits seit Tagen ausverkauft. Aufgeregt sicherten sich die kleinen Besucher mit Eltern und Geschwistern die besten Plätze ganz vorn an der Bühne, als plötzlich das Licht ausging und die Veranstaltung mit einer Lichter-Show zum Song „Faded“ von Alan Walker begann. Die neue Technik machte es möglich.

„Air Trio“ aus St. Petersburg war ein Höhepunkt der Show

Dann betrat der junge Artist Chris die Manege, der so ausgelassen zur Musik auf der Slackline tanzte und schaukelte, dass so manches Kind neidisch wurde. Eine Besonderheit war die freche Clownesse Peppina, die die Kinder mit ihrer aufmüpfigen Art zum Lachen brachte und kurz darauf vom Zirkusdirektor in einer Mülltonne abtransportiert wurde.

Ein Höhepunkt der Show war der Auftritt der Luftakrobaten des „Air Trio“. Die drei Artistinnen aus St. Petersburg sorgten mit ihren synchronen Ballett-Einlagen am Sechseck hoch oben unter der Zirkuskuppel für Begeisterung und tosenden Applaus. Als sich die Tuchakrobatin Natascha aus schwindelerregender Höhe plötzlich Kopf über nach unten fallen ließ, stockte so manchem Besucher der Atem.

VORSTELLUNGEN RUND UM DIE FEIERTAGE Samstag, 22. Dezember, 15.30 und 19.30 Uhr, Sonntag, 23. Dezember, 14 und 18 Uhr, Montag, 24. Dezember, 14 Uhr, Dienstag, 25. Dezember, 14 und 18 Uhr, Mittwoch, 26. Dezember, 14 und 18 Uhr.

Für visuelle Effekte sorgte das Paar Mara und Chris. Sie setzten mit ihrer LED-Show mit den Buugeng-Blades neue Trends in der Jongleur-Artistik. Bei Buugeng handelt es sich um eine Art Stock in S-Form, der sich zum Kreis zusammenfügen lässt. In einem Zusammenspiel aus Bewegung und Musik erzeugten sie Bilder und optische Täuschungen in leuchtenden Farben.

Zusammenspiel aus Bewegung und Musik

Die bunte Show hatte bei ihrer Premiere jedoch einige Pannen, was nicht nur an den aufgeregten, recht jungen Artisten lag. Aufgrund des Wetters hatte es einige Verzögerungen gegeben, so dass die Proben teilweise komplett ausfallen mussten. So auch beim Trio „Broadway“ aus Russland, das die ganze Nacht unterwegs war. Die drei Künstler zeigten Sprünge am Russischen Barren. Als Adriy und Viktor die Artistin Daria vom Balken in die Luft katapultierten, stürzte diese unglücklich zu Boden. Eine Schrecksekunde für die Zuschauer – Daria blieb zum Glück unverletzt.

Nach und nach traten die Artisten und Akrobaten in die Manege. Für einen eher skurrilen Moment sorgte ein korpulenter Mann, der mit nacktem Oberkörper und Perücke auf die Bühne gerannt kam und behauptete, die Frau des Zirkusdirektors zu sein.

Karten für die weiteren Vorstellungen gibt es im Internet ab 23 Euro. Der Weihnachtscircus – der RGA ist Medienpartner – ist bis zum 6. Januar in der Stadt und bietet fast täglich zwei Vorstellungen, auch an den Feiertagen (siehe Kasten).