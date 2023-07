Wehr rüstet Fuhrpark für 2,5 Millionen Euro auf

Vier neue Löschfahrzeuge sind seit Juli in Remscheid im Einsatz.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistungen sind für die Feuerwehr täglich Brot. Damit beides optimal gelingt, sind hochwertige Fahrzeuge notwendig. Vier neue Modelle der Löschfahrzeuggruppe sind seit diesem Monat im Besitz der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Remscheid. Zwei davon bleiben zukünftig in der Hauptwache Auf dem Knapp, eines geht nach Hasten, das andere nach Lüttringhausen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro.

Bereits im April stellte die Feuerwehr neun neue Rettungswagen vor

Nicht nur äußerlich machen die neuen Wagen einiges her. Auch die Ausstattung hat es in sich. Von hochleistungsfähigen Pumpen und Schläuchen über modernste Hydraulikwerkzeuge bis hin zum Stromerzeuger für den Notfall. Die Feuerwehr sieht sich für alle Fälle bestens gerüstet: „Wir sind zutiefst überzeugt von der Funktionalität und Effektivität der neuen Fahrzeuge“, sagt Guido Eul-Jordan, Leitender Branddirektor bei der Feuerwehr Remscheid. Neben den Drehleiterfahrzeugen seien die Löschfahrzeuge vom Typ HLF 20 die wichtigsten Wagen auf dem Hof, so der Feuerwehrchef weiter.

Alte Fahrzeuge waren 20 Jahre im Einsatz

Die technischen Feinheiten begeistern auch Oberbrandrat Josef Köster. Detailgenau stellt er die vier neuen Fahrzeuge vor – und weiß um die Wichtigkeit der neuen Wagen im Ernstfall: „Die Wagen sind bei Weitem nicht nur ein neues Spielzeug für uns Feuerwehrleute. Wenn es auf Sekunden ankommt, retten sie Leben“, sagt Köster.

Deshalb hält er den Schritt der Erneuerung der Flotte für unbedingt notwendig. Liegt der Durchschnitt der Abschreibungszeit für ein Fahrzeug bei der Berufsfeuerwehr bei etwa 15 Jahren, hatte eines der auf dem Hof befindlichen Autos bereits 20 Jahre, 95.307 Kilometer Laufleistung und mehrere tausend Einsätze auf dem Buckel. Für die neuen Fahrzeuge sei es demnach Zeit geworden: „Vor fünf Jahren haben wir bereits angefangen, uns Gedanken zu machen, wie das neue Auto aussehen soll. 2020 gab es dann eine europaweite Ausschreibung, den Zuschlag erhielt die Firma MAN. Jetzt endlich stehen sie bei uns auf dem Hof“, freut sich Josef Köster.

Finanziell habe man sich komplett im vorgesehenen Fahrzeugbudget bewegt, so Köster. Träger der 2,5 Millionen Euro teuren Anschaffung ist die Stadt Remscheid.