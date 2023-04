<Überschrift>

Standpunkt: Vor Herausforderungen

Axel Raue übernimmt eine Funktion, mit der unterschiedlichste Erwartungen verknüpft sind. Zu Recht erwarten die Remscheider, dass Abfallentsorgung, Winterdienst und Straßenreinigung funktionieren. Und wenn mal etwas nicht klappt, ist kommunikatives Geschick gefragt, Kritik zu begegnen. Und auch die Ortspolitiker sprechen bei den TBR mit und pochen darauf, dass ihre Vorgaben umgesetzt werden – am besten zeitnah und günstig. Die Technischen Betriebe sind eben Dienstleister und im Stadtbild so präsent wie sonst keine Abteilung im öffentlichen Dienst.

In Remscheid kommt womöglich zusätzlich eine Herkulesaufgabe auf Raue zu – das Outlet-Center, über dessen Bau der Stadtrat im Sommer entscheidet. Stimmt er zu, wird das Großprojekt mit all seinen Facetten und planerischen Schritten seine ersten Arbeitsjahre in Remscheid prägen. Aber wer Bauleiter am Platz der Republik in Berlin war, sollte auch diese Herausforderung meistern können.