Wechsel beim Rotary-Club Remscheid: Sebastian Epe wird neuer Präsident

Remscheid. Wechsel beim Rotary-Club Remscheid: Jan-Wilhelm Arntz (links) übergab nach einem Jahr das Präsidentenamt an Sebastian Epe.

Der scheidende Präsident hatte das 90. Jubiläumsjahr mit einem bunten Strauß verschiedener Veranstaltungen zu einem besonderen Jahr gemacht, das er unter sein Motto „Rotary macht Spaß“ gestellt hatte. Sebastian Epe möchte unter dem Motto „Nachhaltigkeit-Handwerk-Freundschaft“ den Fokus auf nachhaltige Veränderungen legen.

Epe ist 56 Jahre alt, gebürtiger Remscheider, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Er ist in der vierten Generation geschäftsführender Gesellschafter der Epe Malerwerkstätten GmbH & Co. KG in Remscheid und Köln sowie öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer zu Köln im Maler- und Lackiererhandwerk. Zurzeit ist er Obermeister der Innung Köln und engagiert sich in vielen Fachgremien auf Landes- und Bundesebene. Nachhaltigkeit ist auch beruflich ein großes Thema für ihn. -AWe-