Land bleibt hart: WBK muss schließen

Die Stadt will das Weiterbildungskolleg erhalten. Die Bezirksregierung kümmert das nicht.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Nach dem klaren Votum des Schulausschusses gegen die Abwicklung des Weiterbildungskollegs (WBK) arbeitet die Bezirksregierung weiter an der Schließung der früher als Abendrealschule bekannten Einrichtung. Man habe ihm bereits am Tag nach der Ausschusssitzung mitgeteilt, dass die Kommunalaufsicht eingeschaltet wurde, berichtet Schul- und Sozialdezernent Thomas Neuhaus auf RGA-Anfrage. Von dort ergehe vermutlich bald die Anweisung an den Oberbürgermeister, das WBK wie geplant zum 31. Januar kommenden Jahres dicht zu machen. „Es wird so sein, dass die Schließung kommt“, sagt Neuhaus. Egal, ob die Remscheider Politik zustimme oder nicht.

Die ebenfalls bei der Bezirksregierung angesiedelte Kommunalaufsicht hat nach eigener Darstellung die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Kommunen „ihr im Grundgesetz verankertes Recht auf kommunale Selbstverwaltung im Einklang mit den Gesetzen ausüben“. Land und Bezirksregierung müssten schließlich geltendes Recht durchsetzen, betont auch Thomas Neuhaus. Das NRW-Schulgesetz setzt für Weiterbildungskollegs eine Regelzahl von 240 und Mindestzahl von 160 Studierenden voraus. Diese Zahlen werden in Remscheid seit Jahren deutlich unterschritten, aktuell sind es noch 74.

WBK: Bezirksregierung entscheidet, Stadt Remscheid hätte trotzdem noch einen Ausweg

Einfach schließen kann die Bezirksregierung das WBK aber trotzdem nicht. Die Auflösung einer Schule könne nur der Schulträger beschließen, erklärt eine Sprecherin der Bezirksregierung auf Nachfrage. Und das ist in diesem Fall die Stadt Remscheid. „Das heißt, die Bezirksregierung Düsseldorf kann von sich aus nicht über eine Auflösung einer Schule entscheiden und die Schule löst sich auch nicht per Gesetz auf, wenn sie die gesetzlichen Voraussetzungen für deren Fortführung nicht mehr erfüllt.“

Erfülle eine Schule dauerhaft die Mindestgröße zur Fortführung nicht mehr und liege auch keiner der gesetzlich normierten Ausnahmegründe vor, werde der Schulträger aufgefordert einen entsprechenden Beschluss über die Auflösung zu fassen. „Dem sind die jeweiligen Schulträger nachgekommen, so dass es bislang nicht notwendig war, die Kommunalaufsicht einzuschalten.“ Als einzige Ausnahme bei Weiterbildungskollegs nennt Paragraf 82 des Landesschulgesetz übrigens, dass „den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Weg zu einer anderen Bildungseinrichtung, die einen entsprechenden Abschluss vermittelt, nicht zugemutet werden kann.“

Nach dem Schulausschuss kommt der dort abgelehnte Antrag nun noch in den Stadtrat, wo endgültig über ihn entschieden wird. Er gehe davon aus, dass der Rat genauso wie der Ausschuss entscheide, sagt Sozialdezernent Neuhaus: „Ich kann das nachvollziehen.“ Das Ansinnen der Bezirksregierung wirke wie eine „Schließung auf Bestellung“, zudem wolle man natürlich nicht ein Eindruck erwecken, dass man ausgerechnet den Schwächsten der Gesellschaft die Unterstützung versage.

An der Schließung des WBK führe aber wohl kein Weg vorbei, sagt Neuhaus, der im Zuge dessen auch auf die Remscheider VHS verweist. Die biete auch Kurse an, um Schulabschlüsse nachzuholen. Dieses Angebot habe man vor Jahren zugunsten des Weiterbildungskolleg runtergefahren, berichtet der Dezernent: „Nun können wir es wieder hochfahren.“