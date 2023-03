Wasser bis Bohne: Jugend forscht für die Zukunft

44 Schüler machten im Solinger Gründer- und Technologiezentrum beim Regionalwettbewerb mit.

Von Moritz-Paul Berger

Remscheid. In kleinen Nischen hatten die Schülerinnen und Schüler ihre Projektarbeiten aufgebaut – von dem kleinen Modell bis hin zum großen chemischen Experiment. Lange haben sie daran geforscht und getüftelt, ausprobiert und sich den Kopf zerbrochen. Die ganze Mühe konzentrierte sich auf ein Ziel, den Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ am Samstag in der Alten Maschinenhalle in Solingen. Die jungen Forschenden aus dem Städtedreieck präsentierten ihre Arbeiten mit viel Engagement den zahlreichen Eltern und Lehrern, die an diesem Nachmittag gekommen waren und für ein buntes Treiben in dem alten Industriegebäude sorgten.

Zudem präsentierten sich die Schüler einer Fachjury in den Bereichen „Schüler experimentieren“ (4. Klasse bis 14 Jahre) und „Jugend forscht“ (15 bis 21 Jahre). Insgesamt 44 Teilnehmende hatten sich mit ihren Projektarbeiten für Fachgebiete von der Physik, Biologie bis hin zur Arbeitswelt angemeldet und zeigten ein großes Potpourri an nachhaltigen Ideen für die Zukunft. Vom umweltfreundlichen Waschmittel über den Magnetmotor und einem verbesserten Wurzelsystem für Bohnenpflanzen bis zur Speicherung von Wärme im Sommer für den Winter. Entlang der Stände entfaltete sich das Bild, wie eine moderne, wissensbasierte Gesellschaft von Morgen aussehen könnte.

Eines dieser Forschungsprojekte thematisiert ein Verfahren, um aus Salz- Süßwasser zu gewinnen, und zwar mithilfe der Elektrodialyse. Um diesen Vorgang nachvollziehen zu können, bedarf es viel chemischen Wissens, woran es jedoch Finley Klitzsch und Emilio Schüren nicht mangelt. An großen Zielen jedoch auch nicht. Für die beiden 14-jährigen Schüler der Friedrich-Albert-Lange-Schule Solingen könnte ihr Ansatz „dem Klimawandel entgegenwirken“, erklärte Klitzsch. Immerhin sei das Meerwasser mehr oder weniger unbegrenzt, während Quellen mit Süßwasser irgendwann versiegten. „Dadurch lassen sich ganze Landstriche mit Trinkwasser versorgen“, ergänzte Schüren. Sie wollen weiter an diesem Thema forschen.

Vier Projektgruppen, die am Samstag mit ihrer Idee überzeugen konnten, erhielten die Möglichkeit beim Landeswettbewerb anzutreten. Darüber entschied die Fachjury aus Wissenschaft und Forschung. „Die Jugendlichen brennen wirklich für ihre Themen“, betonte Wettbewerbsleiter Sascha Bergfeld. Über zweieinhalb Stunden habe man diskutiert und entscheiden müssen. „Der Konkurrenzgedanke spielt hier aber kaum eine Rolle“, erklärte der Lehrer. Zwei Arbeiten aus Solingen schafften es zum Landeswettbewerb „Jugend forscht“ Ende März in Bochum, aus Remscheid leider niemand.

Remscheider Schülerinnen und Schüler konnten überzeugen

Aber Sarah Engels (10) vom Leibniz-Gymnasium erhielt für ihre Biologie-Arbeit „Saftiger Zweig oder dürres Ästchen? Die besonderen Tarnkünste der Stabschrecken“ den ersten Preis bei „Schüler forschen“. Sie erhält 75 Euro. Lennart Möbus (14) aus Wermelskirchen, der die EMMA besucht, erlangte mit seinen „Bologneser Tränen“ Platz 3. Ihm sind 45 Euro sicher. Auf der Siegerliste findet sich auch Tomte Bender (15) vom GBG wieder: Er forschte zu „Polycitrat - Ein Kunststoff aus Zitronensäure“.

Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) würdigte das Engagement und die Kreativität der Jugendlichen. „Wir haben in der Gesellschaft viele Sorgen, doch wenn ich durch diese Halle gehe, bekomme ich Mut.“ An die Lehrer richtete er den Appell, die jungen Forschenden zu unterstützen. Zu den Jugendlichen sagte er: „Euer Mut ist so wichtig für unsere Stadt, das Land und die ganze Gesellschaft.“

So geht

Die Jungforscherinnen und Jungforscher, die die Jury besonders gut überzeugt haben, fahren zum Landeswettbewerb vom 27. bis 29. März in Bochum. Der Bundeswettbewerb steigt vom 18. bis 21. Mai in Bremen.