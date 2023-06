Wenn das DOC kommt, was wird dann aus dem FC Remscheid?

Das Röntgen-Stadion soll verkauft werden und dem Outlet weichen - FCR-Vereinschefs blutet das Herz.

Das Interview führte Axel Richter

Remscheid. Sie wollten ihr Röntgen-Stadion retten und legten vor einem Jahr eigene Pläne für einen Umbau vor. Dann klopfte ein neuer Outlet-Investor im Rathaus an. Für rund 15 Millionen Euro soll das Stadion nun verkauft und mit dem Center überbaut werden. Was wird dann aus dem FC Remscheid? Der RGA bat Ralf Niemeyer und Thorsten Greuling, Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des FC Remscheid, zum Interview.

Herr Niemeyer, Herr Greuling, nun soll das Röntgen-Stadion doch verkauft werden und für ein Outlet weichen. Blutet Ihnen das Herz?

Ralf Niemeyer: Ja, natürlich. Nachdem die Ja, natürlich. Nachdem die Outlet-Pläne von McArthur Glen gescheitert waren, waren wir ja frohen Mutes, das Röntgen-Stadion erhalten zu können. Dafür haben wir gekämpft und bestimmt 50 bis 60 Termine gemacht. Wir haben Pläne für die Zukunft entworfen, nach Sponsoren gesucht. Am Ende hätten wir das Stadion selbst kaufen können. So weit waren wir. Dann kam jemand, der viel mehr Geld auf den Tisch blättern kann. Da können wir nicht mithalten. Und als ich dann bei Ihnen gelesen habe, dass der Investor, wenn er die Baugenehmigung hat, das Stadion baldmöglichst wegreißen möchte, da habe ich schon schlucken müssen.

15 Millionen Euro wird die Familie Dommermuth bezahlen. Für das Stadion, den Kirmes- und den Jahnplatz. Was wird aus Ihrem Verein, wenn es das Röntgen-Stadion nicht mehr gibt?

Niemeyer: Wir werden unsere Heimat verlieren. Und soll der FCR eine leistungsorientierte Zukunft haben, dann müssen wir eine neue Sportstätte finden.

Die hat die Stadt Remscheid doch für Sie gefunden. Der FCR soll seine Heimspiele in gerade frisch sanierten Stadion Reinshagen austragen.

Thorsten Greuling: Reinshagen ist für Fußball nicht regionalligatauglich.

Was heißt das?

Greuling: Wir haben klare sportliche Ziele. Wir wollen als nächstes in die Oberliga aufsteigen. Und für bestimmte Risikospiele macht der DFB dort den Vereinen bereits klare Auflagen. Das Stadion muss unter anderem eine Fantrennung ermöglichen. Es braucht entsprechende Zufahrten, Gästetoiletten, eigene Bereiche für die Polizei, den Rettungsdienst und, und, und.

Ist die Reinshagen nicht entsprechend auszubauen?

Greuling: Es gibt dort Stand heute keine entsprechenden Zu- und Abfahrtswege. Es fehlen Parkplätze. Die Stadt müsste aus unserer Sicht dort noch einmal Millionen investieren. Aber um es klar zu sagen: Reinshagen ist auch gar nicht unser Ziel.

Warum nicht?

Niemeyer: Das ist nicht unsere Heimat. Der FCR hat seine Ursprünge in Lüttringhausen und Lennep. Das streift man nicht einfach ab. Das wurde uns auch von den Fans klar gesagt. Die gehen nicht mit uns nach Reinshagen. Zumal der FCR dort auch nicht gerade willkommen ist. Die anderen Vereine dort machen keine Luftsprünge, wenn wir da auch noch auftauchen.

An wen denken Sie?

Greuling: Sie können zum Beispiel nicht Footballer und Fußballer auf einem Platz spielen lassen. Wenn der AFC Amboss samt gegnerischer Mannschaft über den Platz marschiert ist, ist der für Fußball nicht mehr bespielbar. Konflikte sind also vorprogrammiert. Das ist deshalb insgesamt keine gute Idee.

Was wäre denn Ihre Idee?

Niemeyer: Das Röntgen-Stadion ist neben dem Stadion am Zoo das einzige Stadion im Bergischen Land, das regionalligatauglich ist. Auch in Solingen gibt es so etwas nicht. Wenn wir das Röntgen-Stadion verlieren, brauchen wir eine neue Spielstätte, die ebenfalls regionalligatauglich ist.



Greuling: Ein schmuckes kleines Stadion für 3000 Zuschauer im Bereich Lennep, Lüttringhausen. In Velbert ist so ein Oberligastadion gebaut worden. Für Baukosten von rund 6 Millionen Euro.

Sie haben sich für diese Woche mit dem Outlet-Investor Philipp Dommermuth verabredet. Was versprechen Sie sich davon?

Niemeyer: Wir wollen erst einmal nur mit ihm in Kontakt treten. Aber natürlich auch alle Chancen ausloten. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, eine Spielstätte im Outlet zu integrieren.

Und wenn nicht?

Niemeyer: Dann haben wir zumindest versucht, für den Verein das Beste zu erreichen.

Greuling: Wir haben zudem eigene Architektenpläne vorliegen. Die waren eigentlich für einen Umbau des Röntgen-Stadions vorgesehen, lassen sich aber auch an anderer Stelle umsetzen. Ich finde, für eine Großstadt wie Remscheid sollte das möglich und machbar sein. In Lennep oder in Lüttringhausen.

Haben Sie dafür schon ein Grundstück im Auge?

Niemeyer: Im Auge schon. Aber darüber können wir noch nicht reden.

Was ist mit dem Jahnplatz in Lüttringhausen? Da liegt doch Ihre Heimat, dort trainieren Sie.

Niemeyer: Wir möchten ihn gern ertüchtigen und stehen dazu auch mit der Stadt in Verhandlungen, aber für ein kleines Stadion fehlt dort der Platz.

Greuling: Der Jahnplatz ist unsere Heimat. Das Röntgen-Stadion aber auch. In zwei Jahren würde es 100 Jahre alt werden. Da hängen also viele Geschichten und Emotionen dran. Und glauben Sie mir, wenn dort tatsächlich absehbar der Abrissbagger reinfährt, dann wird da noch so manche Träne fließen.

Die Gesprächspartner

Ralf Niemeyer (60) ist Vorsitzender des FC Remscheid. Der gelernte Kaufmann wohnt in Wuppertal und führt die Geschäfte eines Werkzeuggroßhandels (HENI) in Lüttringhausen. Der viel im Außendienst tätige Niemeyer („Ich fahre 80.000 Kilometer pro Jahr“) steht seit drei Jahren an der Vereinsspitze. Thorsten Greuling (46) ist stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer des FCR. Der Groß- und Außenhandelskaufmann wohnt in Lüttringhausen.