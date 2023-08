Was wird aus der Kräwi-Kirche?

Viele fragen sich: Für welchen Zweck wird die im Mai 2023 entwidmete Kirche an der Kräwinklerbrücke in Zukunft genutzt? Nicht alles ist erlaubt.

Im Mai wurde das Gebäude an der Kräwinklerbrücke entwidmet. Was nun damit geschehen soll ist unklar. Und es gibt ein Problem: Der Bebauungsplan erlaubt momentan nur die kirchliche Nutzung.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Erst im Mai diesen Jahres wurde die Kirche an der Kräwinklerbrücke entwidmet. Seitdem wird das Gebäude final nicht mehr für Gottesdienste genutzt. Aus finanziellen und personellen Gründen wurden die seit 2018 aber ohnehin nicht mehr oberhalb der Wuppertalsperre abgehalten. Viele fragen sich nun, was mit dem traditionsreichen Gebäude zukünftig passiert.

Klar ist: Der Spielball liegt weiterhin zunächst bei der Gemeinde Bergisch-Born und dem Kirchenkreis Lennep. Eine zeitnahe Lösung gestalte sich dabei aber schwierig, weiß Marc Droste, Leiter des Bereichs Bau und Liegenschaften im evangelischen Kirchenkreis Lennep: „Bis zu einem möglichen Verkauf sind zunächst einige Dinge zu regeln.“ Vorrangig betreffe dies die zukünftige Nutzung des Grundstücks.

Denn im Bebauungsplan aus dem Jahr 1989 ist geregelt, dass das Grundstück ausschließlich kirchlichen Zwecken dienen soll. Um das Gebäude anderen Nutzungszwecken zu unterstellen, müsse dieser zunächst abgeändert werden. Dies könne mitunter „mehrere Jahre in Anspruch nehmen“, führt Droste aus. Zur Veräußerung des Gebäudes gehöre immer zunächst ein vorhabenbezogener Antrag bei der Stadt – und eine zugehörige Änderung des Bebauungsplans. Bis zum Beispiel private Wohnungen, ein Café oder eine Produktionsstätte an die Stelle der Kirche treten könnten, ginge also einige Zeit ins Land. Schneller würde es funktionieren, eine andere Lösung voranzutreiben: „Eine Aufrechterhaltung des kirchlichen Zwecks wäre zum Beispiel auch durch ein Gemeinde- oder Pfarrhaus sowie eventuell einen Kindergarten erreicht“, sagt Droste.

Die Weiternutzung muss der kirchlichen Vorstellung entsprechen

Welche Entscheidung die Verantwortlichen letzten Endes treffen, wollen sie im Detail abwägen: „Wir sind um eine sinnvolle, wirtschaftliche Weiternutzung des Gebäudes bemüht“, sagt Marc Droste. Einige Dinge seien aber auch zukünftig ausgeschlossen. So darf auf dem Grundstück nichts eine Heimat finden, was der kirchlichen und christlichen Vorstellung widerstrebt. Hier seien zum Beispiel Spielhallen, Bordelle oder Behausungen verfassungsfeindlicher Organisationen darunter zu fassen, erklärt Droste.

Mit der Aufgabe der Kirche zum Zwecke von Gottesdiensten steht das Gotteshaus an der Kräwi indes nicht allein. Angelika Macholl, Vorsitzende der evangelischen Kirchengemeinde Bergisch-Born, weiß um die Schwierigkeit, die in Zukunft viele Kirchengemeinden betreffen könnte. Bis zum Jahr 2030 müssen alle evangelischen Kirchen klimaneutral ausgerichtet werden. „Da gilt es sich natürlich zu fragen, welche Gebäude sich zukünftig noch rentieren“, sagt Macholl auch mit Blick auf sinkende Mitgliederzahlen und fehlende Einnahmen.

Entwidmung

Im Mai verabschiedete sich die evangelische Kirchengemeinde Bergisch-Born nach 65 Jahren von ihrer Kirche an der Kräwinklerbrücke. „Eine Entwidmung ist allerdings nicht mit einem Verkauf gleichzusetzen“, erklärt Marc Droste. Zunächst bleibe das Gebäude in Trägerschaft der Gemeinde.