Was tun bei Schäden nach der Autowäsche?

RGA-Leser findet nach dem Besuch in der Waschstraße Kratzer an seinem Fahrzeug.

Remscheid. Nach dem Besuch in der Waschanlage war das Auto sauber – aber auch beschädigt. Er habe nach der Ausfahrt Kratzer auf dem Dach entdeckt, berichtet ein RGA-Leser: „Vorher waren die definitiv nicht vorhanden, sondern müssen in der Waschstraße entstanden sein.“ Den Schaden habe er dem Betreiber der Anlage direkt gemeldet, berichtet er. Zwei Wochen später kam die Antwort per Post: Man streite ab, dass der Schaden in der Waschanlage entstanden sei. Diese habe am Tag des Unfalls „einwandfrei funktioniert“.

Fälle wie diese seien inzwischen eher selten geworden, sagt Elke Hübner, Rechtsanwältin beim ADAC: „Die Betreiber haben in puncto Kontrolle und Wartung nachgebessert. Denn wenn sich solche Schadensfälle in ihrer Anlage häufen und herumsprechen, bleiben die Kunden weg und die Betreiber können bald dichtmachen.“ Die Konkurrenz in diesem Bereich sei heute groß.

Komme es doch mal dazu, würden dem Autofahrer rechtliche Schritte offenstehen: „In einem solchen Fall könnte der Betroffene natürlich einen Gutachter auf eigene Kosten beauftragen oder dies über seine Rechtschutzversicherung abwickeln“, sagt Hübner. „Allerdings besteht dabei das Risiko, dass er dann auf den Kosten sitzenbleibt.“ Denn der Kunde sei in einem solchen Fall in der Beweispflicht, dass das Schadensereignis in der Waschstraße entstanden sei. Ein Gutachter könne etwa prüfen, ob der Schaden durch ein Bauteil der Waschanlage beschädigt wurde. Zudem sei die Frage zu klären, ob die Anlage regelmäßig fachgerecht gewartet worden ist.

„Wenn das der Fall ist, wird es für den Betroffenen schwierig, dem Waschanlagenbetreiber die Verantwortung für den Schaden nachzuweisen“, so die Juristin. Der Betreiber hafte nur aufgrund einer möglichen Pflichtverletzung – beispielsweise, wenn in einer Bürste zu viele Steine festgestellt würden, was aufzeigen könnte, dass die Bürste nicht ordnungsgemäß arbeite.

Die meisten Unternehmen wiesen in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich auf eventuelle Schadensfälle hin, die laut Elke Hübner bis zu einem gewissen Grad „persönliches Lebensrisiko“ seien. Ein genereller Haftungsausschluss sei jedenfalls nicht erlaubt und eine dahingehende Klausel unwirksam.

Schäden sollten dokumentiert und sofort gemeldet werden

Um sich gegen Kostenfallen bestmöglich abzusichern, rät sie Autofahrern, ihr Fahrzeug unmittelbar nach dem Waschgang noch auf dem Gelände der Waschstraße zu kontrollieren. „Ein Schaden sollte sofort mit Fotos dokumentiert, beim Betreiber beziehungsweise dessen Angestellten schnell gemeldet und die Meldung vor Ort schriftlich bestätigt werden.“ Bei Streit mit dem Betreiber könnten sich Betroffene kostenlos an das „Zentrum für Schlichtung e. V. “ in Kehl wenden. KDow/ wey