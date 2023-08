Was macht eigentlich . . . Kirchenmusiker Johannes Geßner?

Der 40-Jährige Kirchenmusiker zog vor anderthalb Jahren nach Leer. Jetzt kehrte der ehemalige Kantor der Stadtkirche Remscheid noch einmal zurück.

Von Peter Klohs

Remscheid. Über acht Jahre lang war er als Kantor an der evangelischen Stadtkirche zu Lennep beschäftigt, bevor Johannes Geßner vor eineinhalb Jahren seine Zelte im ostfriesischen Leer aufschlug und seitdem an der dortigen Lutherkirche tätig ist. Als Kirchenmusikdirektor hat er zusätzliche Aufgaben in der flächenmäßig größten Kirchengemeinde in Deutschland übernommen. Nun sorgte die Einladung der evangelischen Stiftung am Tannenhof dafür, dass Geßner den annähernd 300 Kilometer weiten Weg ins Bergische Land auf sich nahm und das zweite von insgesamt drei Sommerkonzerten spielte.

Er fühle sich, so der Kirchenmusiker im RGA-Gespräch vor seinem Konzert, im Norden Deutschlands sehr wohl. „Ich empfinde das Arbeiten als sehr frei“, sagt er. „Vieles von dem, was ich da mache, ist dort neu und wird von den Menschen mit großem Zuspruch angenommen, auch vom Kirchenvorstand. Profimusiker sind in Ostfriesland so gut wie unbekannt, da geschieht sehr viel im Ehrenamt. Aber die offene Art der Menschen hat dafür gesorgt, dass ich bereits nach relativ kurzer Zeit viele neue Kontakte verzeichnen konnte. Dazu hat natürlich auch die Gründung eines Pop-Chores beigetragen, der unter meiner Leitung zum größten Chor Ostfrieslands geworden ist. Da kommen mal eben rund 100 Menschen zur Probe.“ Unter ihnen, sagt Geßner nicht ohne Stolz, auch zwei, die vierzehntäglich den weiten Weg aus Remscheid auf sich nehmen, nur um bei den Proben mitsingen zu können. „Der Chor hat echt eingeschlagen“, sagt der 40-jährige, im hessischen Marburg geborene Geßner.

Auch privat hat sich bei Familie Geßner was getan

Seine Art, Musik zu vermitteln, komme in Leer sehr gut an. Ein Hauptaugenmerk legt Geßner auf die Emotionen. „Natürlich kann ich in einer Bach-Kantate ‚Kreuzigt ihn!‘ singen. Das kann ich völlig emotionslos singen oder mit Herzblut. So eine Zeile muss doch wütend und aufgebracht klingen.“ Groove sei wichtig, desgleichen die nonverbale Kommunikation, das Aufeinanderhören.

Auch die familiäre Situation der Familie Geßner hat sich geändert: Im Oktober 2022 gebar Hae Min, die Frau von Johannes, ihr zweites Kind: ebenfalls ein Sohn, er heißt Leon.

Sein Konzert im Tannenhof gestaltete der Musiker besonders: Die mehr als 100 Besucher füllten Zettel mit ihren Lieblingsstücken aus, die später aus einem Behältnis gezogen wurden. Geßner verband musikalisch zwei Titel miteinander. „So kann es sein, dass ich die Ode an die Freude mit der Biene Maja verbinde und in einem Titel gemeinsam spiele.“ Es wurde musikalisch höchst interessant – und auch lustig. Bachs „Air“ und „Lady Madonna“ bildeten ein musikalisches Paar, noch krasser klang die Melange aus „Over the rainbow“ und „Griechischer Wein“. Es gab reichlich Beifall.