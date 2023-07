Was ist eigentlich die „Seebrücke Remscheid“?

Die politische Bewegung plant Info-Veranstaltungen und will am 1. Remscheider CSD teilnehmen.

Von Peter Klohs

Remscheid. Seit drei Jahren gibt es die „Seebrücke Remscheid“ – Teil einer bundesweiten politischen Bewegung, die sich für sichere Häfen, im Besonderen im Mittelmeerraum, und für Flüchtlinge aus Afrika einsetzt. Wie der Gründer der Remscheider Seebrücke, Vincent Amtmann, sagt, waren die Aktivitäten „zwischendurch eingeschlafen. Wir hatten alle zu viel zu tun.“ Aber nun soll es wieder verstärkt losgehen. Einige Aktivitäten hat die kleine Gruppe geplant.

„Die Flüchtlingspolitik hat mich schon immer interessiert“, sagt Amtmann. „Und insbesondere die Geschehnisse im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos haben mich stark bewegt. Ich wollte nicht nur meckern, sondern selbst aktiv werden.“ Amtmann wandte sich an die nächstgrößere Seebrücken-Gruppe in Wuppertal, die ihn bei der Gründung in Remscheid sehr unterstützt habe. „Wir hatten dann 15 Mitglieder, die durch die Corona-Zeit und persönliche Dinge auf nunmehr sieben geschrumpft sind. Aber der ‚harte Kern‘ sind wir drei.“ Er deutet auf Natalia Lange und Brigitte Neff-Wetzel.

Welche Themen die Mitglieder bewegen

Vincent Amtmann weist auf folgende Probleme hin: „Natürlich ist es sehr gut, den Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen“, sagt er. „Aber es darf nicht sein, dass zeitgleich im Mittelmeer andere Flüchtlinge ertrinken.“ Im Mittelmeer sind besonders Griechenland und Italien die „sperrigen Staaten“, die mit „Pushbacks“ (Abweisen von Schiffen) arbeiten oder – wie in Italien – den Schiffen Häfen zuweisen, die im Norden des Landes liegen und die in einer weiteren Woche auf dem Meer erreicht werden, was weitere immense Kosten für die Reedereien bedeutet. „Es kommt auch vor, dass Seenotleitstellen auf Hilfegesuche einfach nicht reagieren“, weiß Amtmann. Und in dieser Gemengelage habe man, erzählt er weiter, das Asylrecht auf zweifelhafte Weise verändert, dank Polen und Ungarn, wie er hinzufügt.

Die Basis all dessen, da ist sich die Gruppe sicher, ist die Kriminalisierung der Seenotrettung. „Daran hat der ehemalige italienische Innenminister Matteo Salvini einen großen Anteil“, sagen die Mitglieder. „Es kann nicht sein, dass Menschen, die anderen Menschen helfen, dafür bestraft werden.“

Die Remscheider Seebrücken-Gruppe wird am 12. August einen Infostand vor dem Allee-Center aufbauen und auch in Lennep präsent sein. Außerdem ist die Teilnahme am CSD geplant und so gut wie sicher. „Wir haben als Seebrücke nichts zu entscheiden“, sagt Amtmann, „aber wir tun, was wir können, auch wenn es nicht viel ist.“