Was den Weltladen zum Ankerpunkt im Dorf macht

Der Verein betreibt das Ladenlokal in Lüttringhausen seit 24 Jahren.

Von Peter Klohs

Remscheid. Schon24 Jahre ist der F(l)air-Weltladen in Lüttringhausen Dorf ansässig und hat so manche Krise überstanden. „Durch Corona haben wir keinen Einbruch erlebt“, weiß die 1. Vorsitzende der Ökumenischen Initiative, die den Laden betreibt. „Eher ist das Gegenteil der Fall. Wir konnten einen kleinen Knick in der Bilanz dadurch ausgleichen, dass wir unsere Waren bis an die Haustüren unserer Kunden lieferten“, berichtet Barbara Schröder-Möring. In den 24 Jahren wurde der Weltladen zu einem Ankerpunkt im Dorf. Und doch ist er der einzige Weltladen Remscheids.

Die ersten Ideen zur Gründung gehen auf das Jahr 1996 zurück. Das Ziel der ökumenischen Bewegung war es, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, der einen Weltladen betreibt. Verkauft werfen sollten fair gehandelte Produkte, insbesondere von Bauern- und Handwerkerkooperativen im südlichen Teil der Erde. Die Vermarktung sollte von Freiwilligen auf professioneller Basis erfolgen. 18 Monate dauerte die Vorbereitung, ehe am 3. Dezember 1999 der F(l)air-Weltladen in der Gertenbachstraße in Lüttringhausen eröffnete.

Doch auch heute ist die Arbeit nicht einfach: Aktuell, so der 2. Vorsitzende des Vereins, Manfred Brauers, merke die Initiative Auswirkungen, die zu einem Teil aus dem Krieg in der Ukraine, zum anderen Teil aus der Inflation resultieren. „Das kann man von hier aus auch gar nicht trennen“, sagt Brauers und fügt hinzu, dass die Kundschaft mehr auf den Preis achte. „Der Preis ist aber zum Teil nicht beeinflussbar. So ist zum Beispiel der Kaffeepreis gestiegen, weil auch die Ausgaben in den Herstellländern gestiegen sind.“

Über das Entwicklungspotenzial des Weltladens machen sich die beiden Vorsitzenden keine Illusionen. „Das ist hier am Standort schon begrenzt“, wissen sie. „Hier sind keine Umsatzsprünge zu erwarten. Aber wir sind durchaus ein Ankerpunkt im Dorf und arbeiten weiter daran, den fairen Handel nach vorne zu bringen.“

Von Anfang an wurde der Weltladen auf verschiedene Füße gestellt. „Der Buchverkauf ist schon immer unser zweites Standbein“, berichtet Brauers. Jedes lieferbare Buch kann im F(l)air-Weltladen bestellt und nach kurzer Zeit auch dort abgeholt werden. Mittelfristig soll zudem das Literaturcafé, das Johannes Haun (Pfarrer in Ruhestand) bis zum Beginn der Corona-Pandemie angeboten hat, wiederbelebt werden.

„Unser drittes Standbein ist die Bildungsarbeit. In der Fastenzeit laden wir gerne unsere Partner ein, die über ihre Arbeit berichten. Wir machen als Mitglied des Weltladendachverbandes am Weltladentag mit, sind in den Fairen Wochen aktiv und stellen unseren Standpunkt bei der ‚Woche gegen Rassismus‘ klar. Und das alles sind nur Beispiele“, sagt Manfred Brauers. Neben dem Tagesgeschäft gibt es also, genug zu tun für die rund 30 ehrenamtlich tätigen Helfenden.

„Wir suchen ständig neue Mitarbeitende“, sagt Schröder-Möring. „Außer den Helfenden für das Tagesgeschäft brauchen wir eine Art Finanzvorstand.“ Aber vielleicht findet sich ein solcher auf der nächsten Mitgliederversammlung der Ökumenischen Initiative am 10. August.

Das Team möchte immer professioneller werden

Die weitere Entwicklung des F(l)air-Weltladens hat viel mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung gemein. „Aber wir wollen selbstverständlich immer professioneller werden. Dazu werden wir eine Warenwirtschaft einführen. Da können uns unsere Kollegen in Wermelskirchen sicher unter die Arme greifen. Die haben so etwas nämlich schon.“ Im Übrigen werde der Weltladen in Wermelskirchen nach dem Lüttringhauser Vorbild umgebaut.

Ab August wird der Weltladen außerdem mit einem Stand beim Feierabendmarkt in Lennep vertreten sein.

Der Verein

Die Ökumenische Initiative, die den F(l)air-Weltladen betreibt, hat 73 Mitglieder, von denen 62 einzelne Personen und elf juristische Mitglieder sind. Der Weltladen wird sowohl von der evangelischen als auch von der katholischen Kirchengemeinde unterstützt. Über das gesamte Angebot des F(l)air-Weltladens sowie über seine Geschichte und seine Anliegen informiert seine Internetseite. Wer bei der Ökumenischen Initiative mitmachen möchte, findet dort auch Kontaktdaten.

weltlaeden.de/flair-weltladen