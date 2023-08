Warum soll das Outlet gebaut werden, Herr Mast-Weisz?

Oberbürgermeister nimmt Stellung zu aktuellen Themen - Stadt Remscheid sei bei allen Sorgen auf einem guten Weg.

Remscheid. Im RGA-Interview ermutigt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) die Menschen in Remscheid, bei allen berechtigten Sorgen mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Seit 2014 ist er im Amt. Ob er 2025 noch einmal kandidieren will, lässt der 66-Jährige im RGA-Gespräch offen.

Der Krieg in der Ukraine, steigende Lebenshaltungskosten, Angst vor der Zukunft. Worüber sollten sich die Remscheiderinnen und Remscheider bei all dem denn noch freuen?

Burkhard Mast-Weisz: Sie leben in einer Stadt, die viel stärker ist, als mancher meint. Remscheid erweist sich immer wieder als sehr sozial und sehr solidarisch. Niemand muss draußen schlafen, niemand muss hungern. Wir haben wunderbare Kultur-, Sport- und Freizeitangebote. Und wir haben eine innovative Industrie. Dass wir außerdem für Investoren interessant sind, zeigt unter anderem, dass in Lennep das Outlet-Center entstehen wird. Sicher, Sorgen sind berechtigt. Pessimismus ist es aber nicht. Dies ist mir noch einmal ganz deutlich geworden, als ich beim 80. Jahrestag des Luftangriffs auf Remscheid Zeitzeugen getroffen habe. Sie haben nach dem Krieg angepackt, Remscheid wieder mitaufgebaut. Jammern kam für sie nicht infrage. Herausforderungen meistern – das muss auch unser Anspruch sein.

Was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als Sie das erste Mal von den neuen Outlet-Plänen erfuhren, die Investor Philipp Dommermuth für Lennep entwickelt hat? Das Thema war doch längst zu den Akten gelegt.

Mast-Weisz: Da habe ich mir erst einmal Fragen gestellt. Wie sollst du damit umgehen? Wie sollst du das den Menschen erklären? Dann habe ich festgestellt, dass das Thema Outlet weiterhin aktuell ist – unter anderem bei einem Besuch in Wertheim, wo es ein derartiges Center gibt. Ich konnte beobachten, wie dort die Bude brummt. Das gleiche Bild bot sich mir vorher in Roermond, Neumünster, Bad Münstereifel und Montabaur. Die Menschen schätzen das Shopping-Erlebnis. Deshalb dürfen wir uns die Riesenchance nicht entgehen lassen. Ich will, dass das Center nicht irgendwo in der Nähe entsteht, wie es ja auch denkbar wäre. Ich will, dass Remscheid von der Kaufkraft profitiert.

Es werden erhebliche Veränderungen auf Lennep zukommen. Passt denn das Outlet-Center angesichts des Klimawandels überhaupt noch in die Zeit? Da kann das Center noch so grün sein – es werden täglich Tausende Kunden anreisen.

Mast-Weisz: Dass der Verkehr zunehmen wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Andererseits verändert sich Zug um Zug die Mobilität. Es werden immer mehr Menschen auf Elektro-Antrieb setzen. Und es werden sicherlich viele Kunden mit dem Zug anreisen, wobei es dann einen Pendelverkehr zum Center geben sollte. Grundsätzlich hat der Stadtrat eine Abwägung zwischen den großen Chancen und vorhandenen Risiken treffen müssen. Er hat sich mit 49 Ja- zu 5 Nein-Stimmen mit eindeutiger Mehrheit zu den Chancen bekannt – auch für das Marketing und den Tourismus in der gesamten Region. Und ganz konkret für die Lenneper Altstadt.

Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es 2028 als OB eröffnen?

Mast-Weisz: Ich möchte, dass es möglichst schon 2027 eröffnet. Und ich möchte auf jeden Fall dabei sein, in welcher Funktion auch immer.

CDU-Fraktionschef Markus Kötter wirft Ihnen Stillstand vor. Was sagen Sie denn dazu?

Mast-Weisz: Ach, wissen Sie, ich erlebe das anders. Und ich möchte Aussagen, die offensichtlich wahlkampftaktisch sind, nicht weiter kommentieren. Nur eines dazu: Mit Anfragen allein gestaltet man keine Stadt.

Aber: Wo sehen Sie denn Fortschritte?

Mast-Weisz: Es passieren an viele Stellen positive Dinge. Denken Sie an den Es passieren an viele Stellen positive Dinge. Denken Sie an den Kunstrasen in Hackenberg und Reinshagen . In Neuenkamp haben wir damit begonnen, Klausen folgt. Wir werden nun das Freibad Eschbachtal modernisieren. An Projekten in Schulen und der Schaffung neuer Kita-Plätze arbeiten wir mit Hochdruck. Und: Wenn der städtische Haushalt im Herbst von der Bezirksregierung genehmigt ist, stehen uns mehr Mittel für marode Fahrbahnen zur Verfügung – zum Beispiel für die Breslauer- und Königstraße oder die Dowidat-Siedlung.

Ein Schlüsselprojekt beim Umbau der Innenstadt ist der Abriss von SinnLeffers. Dorthin soll unter anderem die Bibliothek verlegt werden, vorgesehen sind Räume als Treffpunkt und zum Austausch. Wie ist denn der Stand der Dinge bei den Kaufverhandlungen dieser und anderer Immobilien, die die Stadt gerne erwerben möchte?

Mast-Weisz: Wir sind Wir sind weiterhin an SinnLeffers interessiert . Aber nicht zu jedem Preis. Der jetzige Besitzer, der uns die Immobilie quasi vor der Nase weggeschnappt hat, wollte ursprünglich 4,5 Millionen Euro von uns haben, zwischenzeitlich lag der Preis bei 1,8 Millionen Euro, wie er uns über einen Zeitungsartikel übermittelte. Mein Eindruck ist, dass er sich völlig verspekuliert hat. Insgesamt habe ich eine andere Auffassung von Seriosität. Ich hätte auch gerne eine Lösung für andere Standorte, zum Beispiel für das Kino an der Allee. Aber es gehört uns nun einmal leider nicht.

Langes Warten auf Anträge zur Grundsicherung im Alter oder auf Wohngeld, langes Warten auf einen Termin im Ämterhaus: Wird die Stadtverwaltung denn noch ihrer Aufgabe gerecht, die Daseinsvorsorge für die Remscheiderinnen und Remscheider zu übernehmen? Zuletzt musste die Unterhaltsvorschusskasse vorübergehend schließen. Das trifft doch Menschen in höchster Not.

Mast-Weisz: Wir werden schon bald dem Stadtrat, konkrete und sehr praktikabele Lösungen vorschlagen – etwa für das Sozialamt. Im Bürgerservice haben wir zum 1. September bereits personell nachgelegt, was Wir werden schon bald dem Stadtrat, konkrete und sehr praktikabele Lösungen vorschlagen – etwa für das Sozialamt. Im Bürgerservice haben wir zum 1. September bereits personell nachgelegt, was demnächst zu geringen Wartezeiten führen wird . Zuweilen müssen die Kollegen komplexe Anträge bearbeiten – in Aufgabenfeldern, die sie erst einmal kennenlernen müssen. Ein Beispiel ist die Grundsicherung. Da kann ich nicht mal eben einen Mitarbeiter von A nach B versetzen. Er benötigt Zeit, sich in die Materie einzufinden. Aber: Wir lassen niemanden im Regen stehen und helfen selbstverständlich in Härtefällen unbürokratisch weiter. Wer Nöte hat, kann sich an uns wenden – an den Sozialdezernenten, an das Beschwerdemanagement und auch an mich. Und eines ist mir auch wichtig: den Mitarbeitern zu danken, die unter einem extremen Druck stehen. Sie geben jeden Tag ihr Bestes.

Sie sind noch für zwei Jahre als OB im Amt. Was wollen Sie denn bis 2025 für die Stadt erreichen? Wie soll sich Remscheid verändern? Zwei Stichworte sind dabei neue Wohn- und Gewerbegebiete.

Mast-Weisz: Wir müssen bei den Erdbeerfeldern und dem Gleisdreieck in Bergisch Born weiterkommen und auch Wohngebiete entwickeln, wobei der Markt wegen der gestiegenen Zinsen und Baukosten ziemlich brachliegt. Und wir müssen Herausforderungen meistern – zum Beispiel den Umbau der Gymnasien durch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren oder durch die Freizeitbetreuung beim Offenen Ganztag in den Grundschulen. Außerdem sollte 2025 der Satzungsbeschluss zum Outlet Center gefasst werden – die Grundlage zur Baugenehmigung. Vieles bei der Entwicklung in der Innenstadt hängt von den Immobilienbesitzern ab. Sie müssen bereit sein, mitzumachen und in ihr Eigentum zu investieren. Die Stadt kann zwar einzelne Gebäude kaufen, aber nicht die komplette Alleestraße. Von diesen finanziellen Möglichkeiten sind wir Welten entfernt.

Zur Person

Der SPD-Politiker wurde bei den Wahlen 2014 Oberbürgermeister und ist seither Chef der Remscheider Stadtverwaltung. Er ist 66 Jahre alt, von Haus aus Sozialpädagoge und arbeitet seit 2001 im Remscheider Rathaus. Dort verantwortete er zunächst das Dezernat für Jugend, Soziales und Gesundheit. 2008 wurde er zum Stadtdirektor bestellt. Bei seiner Wiederwahl 2020 erzielte er beinahe 61 Prozent der Stimmen. An seiner Seite weiß er seit 42 Jahren Ehefrau Bärbel Weisz. Die beiden haben zwei erwachsene Kinder.