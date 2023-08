Warum ist Wirtschaftsförderung wichtig?

Der Wissenschaftler Prof. Lambert T. Koch erklärt Aufgaben und Strukturen.

Von Anne Palka

Bergisches Land. Nicht nur in Solingen gibt es Diskussionen, auch in der Nachbarstadt Wuppertal wird über die zukünftige Aufstellung der dortigen Wirtschaftsförderung gesprochen. Der Wirtschaftswissenschaftler und frühere Rektor der Bergischen Universität Wuppertal Lambert T. Koch erklärt, welche Bedeutung kommunale Wirtschaftsförderung für einen Standort hat.

Herr Professor Koch, Warum ist eine Wirtschaftsförderung wichtig für die Wirtschaft vor Ort, was sollte sie leisten?

Prof. Lambert T. Koch:Kommunale Wirtschaftsförderung ist in ihrer Bedeutung gar nicht zu überschätzen. Sie stellt ein zentrales Bindeglied zwischen öffentlicher Daseinsvorsorge und den Bedarfen privater Wirtschaftseinheiten, wie vor allem Unternehmen und Arbeitnehmern, dar. Indem sie auf beiden Seiten Bedarfe aufdeckt und diesbezüglich passende Akteure zusammenbringt, schaffte sie die Voraussetzung dafür, dass wichtige Entwicklungsprozesse in Gang kommen, Cluster und Netzwerke entstehen und sich so die Standortqualität in Sachen Wohnen, Leben und Arbeiten erhöht. Dies wiederum steigert die Attraktivität und Reputation einer Region. Weitere Unternehmen siedeln sich an, Familien ziehen zu und Bildungsakteure entwickeln zusätzliche Angebote. Je hochkarätiger und abgestimmter man die Stellen einer Wirtschaftsförderung besetzt, desto besser lässt sich auf die im Einzelnen durchaus unterschiedlichen Bedarfe von Sektoren, Branchen, Marktsegmenten und der jeweiligen Fördermittelakquise eingehen.

Vor welchen Herausforderungen steht der Standort Solingen derzeit, bei denen die Wirtschaftsförderung helfen könnte?

Koch: Solingen befindet sich nach wie vor in einem tiefgreifenden Prozess des Strukturwandels. Es geht um Zukunftssicherung für einen immer noch starken industriellen Sektor, zahlreiche traditionsreiche Mittelständler und innovative Handwerksbetriebe. Angesichts knapper Kassen müssen zusätzliche Einnahmequellen „von außen“ gesichert werden. Eine Wirtschaftsförderung muss insofern zur „Ermöglicherin“ für entsprechende Anpassungsprozesse werden. Zu nennen sind unter anderem die Herausforderungen der Nachhaltigkeitstransformation in den Bereichen Bauen, Sanieren, Produzieren, Mobilität und Ressourcenschonung. Es geht um eine Beschleunigung der Digitalisierung einschließlich der digitalen Vernetzung von Akteuren. Die Bildungsbedarfe der verschiedenen Wirtschaftsbereiche sind zu koordinieren und neue Kooperationen anzuregen. Und schließlich muss der Arbeitsmarkt insgesamt attraktiver werden und müssen Kompetenzen zugewanderter Bürgerinnen und Bürger schneller integriert werden, um so die immer noch über dem NRW-Durchschnitt liegende Arbeitslosigkeit mit all ihren Zusatzkosten zu reduzieren.

Welche Nachteile hat ein Standort ohne oder mit schlechter funktionierender Wirtschaftsförderung gegenüber anderen?

Koch: Ohne eine gut funktionierende Wirtschaftsförderung fällt ein Standort heute ökonomisch schnell zurück und kann im immer rasanteren globalen Wettbewerb nicht mithalten. Dies wiederum hat negative Auswirkungen auf die Wohlstandsentwicklung betroffener Kommunen und Regionen. Eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung muss „Frühwarnfunktionen“ mit Blick auf wirtschaftliche Fehlentwicklungen, „Ermöglichungsfunktionen“ für infrastrukturelle Bedarfe von Unternehmen und der Bürgerschaft, „Vereinfachungsfunktionen“ angesichts einer überbordenden städtischen Administration und „Schmiermittelfunktionen“ für die Beschleunigung von Prozessen, Vernetzungen und Kooperationen aufweisen.

Wenn Sie auf die Wirtschaftsförderungen in verschiedenen Städten und Regionen in Deutschland blicken: Welche unterschiedlichen Formen gibt es?

Koch: Bei der kommunalen Wirtschaftsförderung handelt es sich um eine Aufgabe mit freiwilligem Charakter. Sie lässt sich sehr unterschiedlich organisieren, was mit einem unterschiedlich breiten Aufgabenspektrum einhergeht. In der Praxis findet man Organisationsformen vom kommunalen Amt über die Stabsstelle, die GmbH, den Eigenbetrieb, einen Verein bis hin zu verschiedenen Mischformen. Die jeweilige Zuständigkeit reicht von der einzelnen Kommune, über einen kommunalen Verband bis hin zu einer ganzen Region. Teilweise überlappen sich auch Zuständigkeiten, wie etwa im Bergischen Städtedreieck und seinen städtischen Wirtschaftsförderungen einerseits und der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft andererseits.

Und welche verschiedenen Bandbreiten der Aufgaben?

Koch: Die Bandbreite der Aufgaben von Wirtschaftsförderungen reicht von der klassischen Vermarktung von Gewerbeflächen und der Vermittlung allgemeiner standortrelevanter Information über die Beratung und Vernetzung gesellschaftlicher „Produktivakteure“ – die Ankurbelung des Tourismus und der Kulturszene sowie die Einwerbung überregionaler Fördermittel bis hin zur anschließenden Initiierung, Moderation und dem Management von kooperativen „Produktivprozessen“. In der Tendenz wurde die Bandbreite in der Vergangenheit immer größer und das Aktivitätsspektrum reichte immer häufiger über alle Sektoren und Branchen hinweg. Nicht nur angesichts knapper Kassen ist es daher wichtig, die in vielen Kommunen noch über verschiedene Organisationseinheiten verteilten Kompetenzen zur Wahrnehmung dieser Aufgaben systematisch zu vernetzen. Dies schafft Synergien, verhindert Doppelarbeit und verwaltungsinterne Konkurrenz, reduziert Ansprechpartner für die Nachfrager und hilft so, knappe Mittel effizient einzusetzen.

Zur Person

Prof. Lambert T. Koch ist Wirtschaftswissenschaftler und war von 2008 bis 2022 Rektor der Bergischen Universität Wuppertal. Nach drei Amtsperioden stellte er sich nicht erneut zur Wahl. Im April 2023 wurde er zum Präsidenten des Deutschen Hochschulverbandes mit Hauptsitz in Bonn gewählt.