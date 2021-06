Warum Hannes kein Elias geworden ist

Mein Leben als Papa

+ © Frank Rumpenhorst/dpa Schöne Namen, aber nicht für Hannes . . . © Frank Rumpenhorst/dpa

RGA-Online-Redakteur Gunna(r) Freudenberg erzählt vom Leben mit seinem anderthalb Jahre alten Sohn.

Jedes Jahr ermittelt die Gesellschaft für deutsche Sprache die beliebtesten Vornamen für Kinder. Erst kürzlich wurde die aktuelle Liste wieder veröffentlicht. In diesem Jahr hätte ich sie nicht gebraucht. Als junger Papa mit fruchtbarem Freundeskreis und engen Kontakten zur Spielplatz- und Kinderturn-Szene kam es nicht überraschend, dass Elias auf Platz eins steht – und Ben, Alexander und Noah kurz dahinter folgen müssen. Jungs, die heute geboren werden, heißen eben so. Mädchen werden Marie, Sophie oder Emma genannt. Alles schöne Namen in der Top Ten. Aber irgendwie sucht man dann ja doch einen einzigartigen Namen für sein Kind, ohne es gleich Shaggy oder Urmel nennen zu wollen. Diese beiden Wünsche gab es 2016 tatsächlich, wurden aber abgelehnt.

+ gunnar.freudenberg@rga-online.de © Christian Beier

Dass Hannes keine Marie werden würde, war relativ schnell klar. Spätestens, als die Gynäkologin und meine Frau – eine Hebamme – das Ultraschallbild betrachteten und sich „ganz sicher“ zeigten, zwischen den Beinen etwas sehr Männliches gesehen zu haben. Papa konnte das erst nach der Entbindung erkennen und war froh, im Kinderzimmer nichts mehr ändern zu müssen. Vor meinem geistigen Auge hatte ich mich schon vom H und vom S verabschiedet und eine Anne willkommen geheißen.

Warum unsere Wahl letztlich auf den Namen Hannes fiel? Klingt für uns irgendwie gemütlich und lässig. Außerdem weckte der Name schon vor der Geburt von unserem Hannes keine negativen Assoziationen bei uns. Schauspieler Hannes Jaenicke? Jo, in Ordnung. Liedermacher Hannes Wader? Eine Generation vor uns. Hannes Strohkopp? Sympathischer Typ von Janosch. Und besonders streitbare Fußballer, die Hannes heißen, gibt es auch nicht.

Einziger Nachteil an Hannes’ Namen ist die Schreibweise beim Genitiv. Der blöde Apostroph nervt Papa in jeder Kolumne. Aber wenigstens ein R wie bei Papas Vornamen wird bei Hannes sicher nie vergessen . . .

P.S. Liebe Grüße an Jessi, Ines, Jörn T., Anne B. und Anne V. mit Elias, Ben, Alexander, Noah und Emma. Eure Kinder sind trotzdem einzigartig!