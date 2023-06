Warum das Tanzen einer Demenz vorbeugen kann

Regionalbüro sucht Partner für Ball in Wermelskirchen – Wie viele im Bergischen betroffen sind.

Remscheid. Von den 110.994 Remscheiderinnen und Remscheidern haben 2398 Demenz – also 2,16 Prozent. Im Städtedreieck sind 13.057 betroffen. Und von den knapp 18 Millionen Einwohnern in NRW haben rund 350.000 Menschen eine Demenz. Damit leben im bevölkerungsreichsten Bundesland die meisten Menschen mit Demenz – Tendenz steigend. Das Thema wird also immer bedeutender.

Das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Bergisches Land mit Sitz in Solingen setzt sich für die Bedürfnisse Pflegebedürftiger als auch pflegender Angehöriger ein, um ein selbstbestimmtes und wohnortnahes Altern zu ermöglichen. Jetzt gibt es eine neue Aktion.

Was ist das Demenztanzen?

Unter dem Motto „Some dance to remember – some dance to forget“ bietet die Remscheiderin Christine Ullerich, die früher auch das Tanzcafé in der Esche geleitet hat, kostenfreie Tanzworkshops für Pflegepersonal an. Sie lernen, welche Musik wie wirkt und warum das Tanzen für Demenzpatienten wichtig ist. „Wir möchten möglichst viele von dieser Idee begeistern“, sagt Ullerich. Dafür suchen sie Tanzbegleiter. Am 29. November, 14 bis 17 Uhr, steigt im Bürgerzentrum Wermelskirchen ein Tanzball für Menschen mit und ohne Demenz.

Warum überhaupt Tanzen?

„Tanzen ist eine der besten Demenzpräventionen“, sagt Ullerich. Denn Studien hätten bewiesen, dass die Abfolge von Bewegungen und der Rhythmus dem Abbau der Synapsen im Gehirn entgegenwirke. Erkrankte hätten oft große Probleme bei der Orientierung und verlernten die Fähigkeit, Tanzen selbstständig zu reproduzieren. Aber in Begleitung könne das reaktiviert werden. Denn das Langzeitgedächtnis bleibt bei Demenzerkrankten lange erhalten. „Tanzen regt Menschen zur Nachahmung an. Das hat man schon bei Neugeborenen herausgefunden. Dabei werden bestimmte Teile im Gehirn angeregt. Tanzen gehört für uns dazu wie das aufrechte Gehen.“

Was begünstigt Demenz?

Studien zufolge die Lebensbedingungen und Umwelteinflüsse wie wenig Bewegung, wenig Sozialkontakte, Alkohol- oder Drogenkonsum.

Wo finde ich Hilfe?

Im Regionalbüro. Die Mitarbeitenden geben Tipps, vermitteln. Mit der „Tour Demenz“ am 21. und 22. September touren die Akteure wieder per Rad durch die bergischen Einrichtungen und machen darauf aufmerksam, wie wichtig ein wertschätzender Umgang mit Demenz und Teilhabe ist – unter anderem mit Tanz. Kontakt: Tel. 0162-1037116.