Warnstreik heute bei Edscha - worum es für die 45 Betroffenen geht

IG Metall

Heute von 13 bis 15 Uhr vor dem Haupttor des großen Remscheider Arbeitgebers. Was die IG Metall fordert.

Remscheid. Heute Mittag soll es zum Warnstreik vor dem Haupttor von Edscha kommen. Aufgerufen hat die Gewerkschaft IG Metall dazu von 13 bis 15 Uhr - und zwar die 45 Beschäftigten der Edscha Kunststofftechnik GmbH. E geht um gleiche Bezahlung: Sie fordern das gleiche Flächentarifniveau wie alle anderen Edscha-Unternehmen.

Um Unterstützung für den Warnstreik wirbt die IG Metall bei den Mitarbeitern der anderen Edscha-Unternehmen - sie mögen im Rahmen ihrer Gleitzeitregelung die Beschäftigten der Edscha Kunststofftechnik GmbH unterstützen.

IG Metall: Versprechen von 2013 wurde nie bestätigt

Zum Hintergrund erklärt die IG Metall: Schon 2013 sei Betriebsrat und Beschäftigten zugesagt worden, dass auch die neue Edscha Kunststofftechnik GmbH an das in allen anderen Edscha-Unternehmen gültige Flächentarifniveau herangeführt werde. „Nach längeren Verhandlungen zwischen der IG Metall und Edscha gab es Ende 2019 ein Verhandlungsergebnis, das eine schrittweise und auch nur teilweise Heranführung an die Fläche - beginnend ab dem 01.01.2020 - vorsah. Dieses Verhandlungsergebnis wurde dann aber von der Edscha Kunststofftechnik GmbH nicht unterschrieben.“

Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen Ende 2021 gab es im Januar 2022 ein erneutes Verhandlungsergebnis und eine Zusage, dieses Verhandlungsergebnis nun zu unterzeichnen. Inhalt des Tarifvertrages war wieder die schrittweise und auch wieder nur eine teilweise Heranführung an die Fläche beginnend erst ab 01.01.2023 bis zum 31.12.2028. Des Weiteren wurde auch noch ein Sonderkündigungsrecht/Überlastungsschutz zugunsten des Arbeitgebers vereinbart.

Trotz der moderaten und langjährigen Heranführung habe der spanische Geschäftsführer das zugesagte Verhandlungsergebnis wiederholt „platzen“ lassen, schreibt die IG Metall.

Gewerkschaft: 45 Mitarbeiter bekommen weniger als die anderen

Die Beschäftigten der EKT haben seit 2018 keine Entgelterhöhung erhalten und sollen auch dieses Jahr weniger bekommen als die anderen Edscha-Beschäftigten.

Mit dem Warnstreik heute sollen die rund 45 Beschäftigten der Edscha Kunststofftechnik GmbH die rückwirkende Umsetzung des Verhandlungsergebnisses fordern. Unterstützung für diese Forderung gebe es auch bei den Beschäftigten der anderen Edscha-Standorte in Form einer Unterschriftenliste. Insgesamt beschäftigt Edscha rund 1500 Mitarbeitende.