Warnstreik am Montag hat auch massive Auswirkungen auf Remscheid

Tarifstreit

+ © Roland Keusch (Symbolbild) Verdi kündigt Arbeitsniederlegungen an. © Roland Keusch (Symbolbild)

Der Tarifstreit spitzt sich weiter zu: Am Montag werden große Teile Deutschlands mehr oder minder lahmgelegt. Im Nah- und Fernverkehr sowie an den Flughäfen wird gestreikt.

Remscheid/ Bergisches Land. Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck auf die Arbeitgeberseite weiter und ruft für Montag erneut zum Warnstreik auf.

Von dem Streik sind auch die Remscheider Verkehrsbrteibe betroffen. In der Region werden außerdem die Beschäftigten des Solinger Verkehrsbetriebs, der Rheinbahn AG, der WSW mobil, der Bahnen der Stadt Monheim und der Regiobahn (RE 47 und S28) die Arbeit niederlegen. Ebenfalls aufgerufen sind die Mitarbeiter des Düsseldorfer Flughafen-Konzerns. Die Streiks am Flughafen betreffen auch die Beschäftigten der Luftsicherheit, die ebenfalls bundesweit in einer Tarifauseinandersetzung sind.

Hintergrund: Am Montag beginnt die dritte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und den öffentlichen Arbeitgebern. Im Tarifstreit fordert Verdi 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro, mehr Geld.

In der zweiten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, das eine tabellenwirksame Erhöhung von drei Prozent zum 1. Oktober 2023 und zwei Prozent zum 1. Juni 2024 über eine Laufzeit von 27 Monaten vorsieht. Dazu kommt eine Inflationsausgleichsprämie in zwei Raten von 1500 und 1000 Euro.

„Das vorliegende Angebot der öffentlichen Arbeitgeber lässt leider keine andere Antwort zu, denn es ist respektlos und schürt damit den Tarifkonflikt. Der Unmut der Beschäftigten ist enorm und die Streikbereitschaft steigt von Tag zu Tag. Die Arbeitgeberseite hat in der dritten Verhandlungsrunde die Chance, dauerhafte Streikmaßnahmen durch ein einigungsfähiges Angebot zu verhindern“, sagt Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper. „Aber die bisherigen Signale der Arbeitgeberseite zeigen, dass sie den Ernst der Lage noch nicht verstanden haben!“