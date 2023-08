Wann es auch in Remscheid Carsharing geben könnte

In der Nachbarstadt Solingen, hier der Hauptbahnhof, gibt es schon Carsharing. Die Stadtwerke Remscheid wollen ihr Angebot zunächst an vier Standorten mit je zwei Fahrzeuge beginnen. Es wird eine Mischung aus Verbrennern und E-Autos geben.

Acht Mietwagen soll es zum Start geben.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Remscheid soll ein eigenes Carsharing-Angebot bekommen. Was die Politik schon länger als Wunsch formuliert hat und die Stadtwerke als Aufgabe angenommen haben, wird immer konkreter. Man gehe derzeit davon aus, im Frühjahr 2025 starten zu könne, berichtet Armin Freund, Geschäftsbereichsleiter Mobilität: „Das halten wir für realistisch und ideal.“

Grundlage ist eine Machbarkeitsstudie, die die Remscheider Stadtwerke zusammen mit ihren Kollegen aus Osnabrück erstellt haben. In der niedersächsischen 160.000-Einwohner-Stadt bieten die dortigen Stadtwerke schon seit rund 25 Jahren Carsharing an, inzwischen mit etwa 150 Fahrzeugen. „Und als einer der wenigen Anbieter in Deutschland kostendeckend“, wie Armin Freund betont.

„Man muss das im Kontext mit anderen Angeboten wie dem ÖPNV verstehen.“

In Remscheid wird das Angebot naturgemäß etwas kleiner ausfallen. Zum Start habe man vier Standorte mit je zwei Fahrzeugen ins Auge gefasst, so Freund. Je zur Hälfte E-Fahrzeuge und Verbrenner, überwiegend Kleinwagen aber auch ein paar Mittelklasse-Kombis. „Am besten ist es, wenn man einen gesunden Mix hat.“ Zudem setze man zunächst auf das stationsgebundene Modell. Der Nutzer muss das Auto also da abstellen, wo er es vorher abgeholt hat. Buchung und Zahlung werden wohl über eine App erfolgen.

Carsharing, zu Deutsch so viel wie Auto-Teilen, beschreibt eine Dienstleistung, wobei der Anbieter seine Fahrzeuge zeitweise an registrierte Nutzer verleiht, abgerechnet wird nach Zeit und gefahrenen Kilometern. Die Nutzungsformen sind sehr unterschiedlich. Carsharing kann ein Zweitwagen auf Zeit sein, Besitzern von Kleinwagen die Möglichkeit bieten, größere Gegenstände zu transportieren, und wird gerade in Großstädten gerne von Menschen genutzt, die gar kein eigenes Auto mehr haben.

Das erste deutsche Angebot wurde 1988 in Berlin geschaffen, inzwischen gibt es bundesweit rund 250 Anbieter, Ableger großer Konzerne, Verkehrsbetriebe, gerade in kleineren Gemeinden aber auch Vereine und Genossenschaften. Der Markt boomt, die Zahl der registrierten Nutzer hat sich in letzten drei Jahren knapp verdoppelt auf jetzt mehr als 4,4 Millionen. Laut Bundesverband Carsharing sind derzeit fast 34.000 geteilte Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs, vor vier Jahren waren es noch rund 20.000.

Immer mehr kleinere Städte setzen auf Mietwagen

Und Carsharing ist schon lange nicht mehr nur in Metropolen zu finden. Im niedersächsischen Göttingen, mit 118.000 Einwohner durchaus mit Remscheid vergleichbar, sind aktuell gleich vier Anbieter aktiv. Auch Marburg in Hessen und Tübingen in Baden-Württemberg, beide jeweils unter 100.000 Einwohner groß, haben etablierte Sharing-Systeme.

Dass man den Start für Frühjahr plane, liege auch an einem Rat der Osnabrücker Experten, berichtet Armin Freund. „Das ist ja die Zeit, in der viele darüber nachdenken, sich ein neues Auto zu kaufen.“ Man brauche die Zeit bis dahin aber auch für die vorbereitenden Arbeiten. Unter anderem für die Bestellung der Fahrzeuge.

Stadtwerke werden in Vorleistung gehen

Vor allem aber für die Absprachen mit der Stadtverwaltung, die den Stadtwerken mit einem sogenannten Gestattungsvertrag erlauben muss, öffentlichen Raum für die Car-Sharing-Stationen nutzen zu dürfen. Attraktive Standorte seien wichtig für die Akzeptanz des Angebots, sagt Armin Freund. Allerdings ist der Parkraum gerade in zentralen Lagen auch meist ebenso knapp wie begehrt. Dass das Carsharing-Angebot vom Start weg kostendeckend arbeitet, sei nicht zu erwarten, meint Freund. Es sei aber ein wichtiger Baustein für die Mobilitätswende. „Man muss das im Kontext mit anderen Angeboten wie dem ÖPNV verstehen.“ Deswegen gehe man bei den Stadtwerken, ähnlich wie bei den E-Ladesäulen, bewusst in Vorleistung.

Standpunkt von Leon Hohmann: Gelingt so die Wende?

+ leon.hohmann@rga.de © Roland Keusch

Das Auto teilen, statt kaufen oder leasen: Ein Modell für die Zukunft? Vermutlich schon. Denn alleine mit einem deutlich verbesserten Bus- und Bahnnetz wird die Verkehrswende nicht gelingen. Es braucht alternative Fortbewegungsmöglichkeiten, die fast so bequem sind wie das eigene Auto. Genau da setzt Carsharing an. Was in Metropolen schon lange funktioniert, wird zunehmend in etwas kleineren Städten angenommen. Dass die kurzfristige Automiete bald nach Remscheid kommt, könnte das Mobilitätsangebot verbessern – für die, die gar kein Auto haben, aber auch die, die für manche Strecken einfach einen anderen Wagen benötigen.

Denn die Akzeptanz fürs Auto-Teilen nimmt zu: So kommt etwa eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey zum Ergebnis, dass der Stellenwert für ein eigenes Auto bei jungen Menschen immer weiter abnimmt. Stattdessen steigt die Nutzung klimafreundlicherer Angebote. Und dazu zählt eben das Carsharing – besonders, wenn es – wie für Remscheid geplant – auch E-Autos gibt.