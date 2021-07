Waldorfschule investiert zwei Millionen

Bergisch Born

+ © Doro Siewert Waldorfschule baut musikalisch-künstlerischen Trakt an: Verwaltungschef Udo Clemens auf der Baustelle im Orchestersaal. © Doro Siewert

430 Schüler erhalten Orchestersaal. OGS-Erweiterung und zwölf Klassenräume sollen bis 2020 folgen.

Von Andreas Weber

Die Rudolf-Steiner-Schule in Bergisch Born hat Großes vor. Ein Anbau wird im Sommer fertiggestellt, zwei weitere sind in der Planung. Projekt Nummer 1 kommt auf 300 Quadratmetern mit der Musik einem Schwerpunkt der Waldorfpädagogik zugute. Das neue Gebäude schließt die Lücke zwischen Musikhaus und Turnhalle. Der Rohbau ist fertig, das Dach dicht und der Innenausbau läuft. Neben Garderobe und Lager entstehen ein Orchestersaal und ein schallisolierter Bandraum. Beide sind für Proben gedacht.

Musik ist Trumpf. Das Lernen eines Instrumentes begleitet die 430 Waldorfschüler ab der zweiten Klasse bis zum Abitur. Die Waldorfschule am Schwarzen Weg vereint Grundschule wie weiterführende Schule. Das Kollegium unterrichtet durchgehend von der Klasse 1 bis zur 13. „Neben Werken, Kunst und Eurythmie spielt Musik eine bedeutende Rolle bei uns“, betont Geschäftsführer Udo Clemens.

Der Verwaltungschef ist der Kopf der Schule, einen Schulleiter im herkömmlichen Sinne kennen Waldorfschulen nicht. Mit 850 000 Euro, aufgebracht durch Eltern und eine Mietrefinanzierung vom Land, erfährt die Musik nun eine deutliche Aufwertung. Sechs Jahre wurde darauf hingearbeitet. Die von Lena Vosseler, Caroline Lutz und Joachim Hölzle-Schultze geführten Schulorchester werden Topbedingungen vorfinden. „Wir haben ein akustisches Gutachten eingeholt. Das Konzerthaus in der Dortmunder Innenstadt gab uns dafür wichtige Impulse und machte deutlich, wie sehr auf die verschiedenen Nutzungen aus akustischer Sicht Rücksicht genommen werden muss“, meint Udo Clemens.

Projekt 2: OGS-Erweiterung ist mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt

Derzeit hängt an der Baustelle eine Mahnung für die Handwerker: „Bitte kein Baulärm von 9 bis 14 Uhr wegen Abiturprüfungen im Nachbargebäude.“ Die vier Prüfungstermine Ende April/Anfang Mai sind zwar vorüber, aber schon jetzt ist absehbar, dass weiter gebohrt und gehämmert wird.

Bauprojekt Nummer 2 betrifft die OGS. Der mit Holz verkleidete Flachbau auf dem Schulgelände ist zu eng geworden. Ein Teil der 103 OGS-Kinder ist deshalb in der Waldorf-Kita „Zaunkönig“ Am Eichholz untergebracht. Sobald das behördliche Okay vorliegt, peilt Udo Clemens die Realisierung der 1,2 Millionen teuren Maßnahme an. Die 350 Quadratmeter große Erweiterung für den Offenen Ganztag, die direkt an das bestehende OGS-Haus andockt, würde voll durch Elternunterstützung gestemmt. Im Sommer 2018 soll sie fertig sein.

Als sogenannte Ersatzschule – sie ist keine Privatschule – speist sich die Waldorfschule aus Elternbeiträgen. Gezahlt wird nach freiwilliger Selbsteinschätzung. Der Durchschnittswert, mit dem die Schule existenzfähig ist, liegt bei 230 Euro im Monat. Wer mehrere Kinder angemeldet hat, erhält Familienermäßigung. Eltern, die aufgrund ihres Einkommens wenig beisteuern können, sind aufgefordert, sich entsprechend mehr in der Schule zu engagieren. „Dadurch konnten in den letzten Jahren erhebliche Eigenleistungen eingespart werden“, weiß Clemens.

Der ohnehin sehr weitläufige und verzweigte Schulkomplex soll in einer dritten Stufe noch mal um 926 Quadratmeter erweitert werden. Die würden Platz für zwölf weitere Klassenräume schaffen. Die heute einzügige Waldorfschule könnte dann zweizügig werden. „Das Ziel ist mehr Flexibilität und eine bedarfsgerechtere Aufstellung der Klassen“, sagt Udo Clemens.

Der 62-jährige Diplom-Kaufmann, seit 2010 im Amt, hofft, dass die Bauaktivitäten 2020 durch sind. Der Abschluss wäre verbunden mit einer Verlegung der Parkplätze, die auf einen freien Streifen hinter der Schule unmittelbar an die Radtrasse kommen würden.

Architektenpläne werden Clemens auch bei einem anderen Projekt begleiten. „Wir wollen nämlich mitwirken, dass in Remscheid zusätzliche Kita-Plätze entstehen.“ Der Waldorfschulverein nimmt am Interessensbekundungsverfahren teil, würde als Träger mit einem Investor im Rücken eine Kita auf dem städtischen Grundstück an der Sedanstraße (gegenüber Walther-Hartmann-Grundschule) bauen.