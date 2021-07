Waldorfschüler radelt zum Festakt nach Berlin

Sportliche Aktionen

+ © Udo Clemens Vor dem Start zum Staffellauf gestern Morgen: die Waldorf-Schüler mit Jonas Hallen (rechts), der mit dem Rad nach Berlin weiterfährt. © Udo Clemens

Im Jubiläumsjahr macht die Steiner-Schule mit sportlichen Aktionen auf sich aufmerksam.

Von Andreas Weber

Zu Fuß und auf dem Rad legt sich die Rudolf-Steiner-Schule im Jahr des 100. Geburtstags der Waldorf-Pädagogik ins Zeug. Gestern Morgen startete ein Tross mit 29 Läufern von Bergisch Born nach Witten zur dortigen Waldorfschule. In ihren leuchtend gelben Schul-T-Shirts trugen die Pennäler ihren kleinen Teil zum „Lauf um die Welt“ bei.

Dieser ist eine Aktion bei „Waldorf 100“, einem Jubiläumspaket, das sich mit vielen Veranstaltungen weltweit durch das ganze Jahr zieht. Der „Lauf um die Welt“ findet vom 9. bis 19. September statt und ist als Spendenmarathon deklariert. Die Staffel gilt als organisatorische Herausforderung, da über 245 Waldorfschulen quer durch Deutschland zu unterschiedlichen Zeiten aufbrechen. Die Einnahmen kommen der Initiative „Bildung braucht Nahrung“ der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners zugute.

Über 45 Kilometer und neun Etappen ging es ins Ruhrgebiet

Hintergrund: Ein tägliches Schulessen hilft vor allem den Schülern, deren Eltern unter dem Existenzminimum leben und ihre Kinder ohne Frühstück oder Snack zur Schule schicken. Udo Clemens, Geschäftsführer der Bergisch Borner Waldorf-Schule, erläutert: „Da viele Waldorfschulen keine staatliche Unterstützung unterhalten, ist ein Teller Essen für jedes Kind nur durch Spenden realisierbar.“

Die Remscheider liefen gestern von 8 bis 12.30 Uhr in neun Etappen über 47 Kilometer ins Ruhrgebiet. Über Lennep, Linde, Laaken, Wichlinghausen, Sprockhövel-Hasslinghausen, Wetter und Witten-Bommern strebten sie ihrer Anlaufstelle entgegen. Sie wurden dabei medizinisch begleitet, eine kleine Delegation von Lehrern und Eltern stand auch an ihrer Seite. Sportlehrerin Kerstin Rudolph stellte fest: „Unsere Klassen 10 und 11 freuen sich, gemeinsam zu laufen und damit einen Beitrag zu leisten, viele Spenden für Waldorfschulen und weltweite Bildungsprojekte in den ärmeren Teilen der Welt zu sammeln.“

WALDORFSCHULE WALDORFSCHULE Gegründet 1919 von Rudolf Steiner (1861-1925). Mit ihr wurde das Prinzip sozialer Gerechtigkeit im Bildungswesen verwirklicht. Unabhängig von sozialer Herkunft und Begabung erhalten junge Menschen eine gemeinsame Bildung. Als erste Gesamtschule haben die Waldorfschulen das mit dem vertikalen Schulsystem verbundene Prinzip der Auslese durch eine Pädagogik der Förderung ersetzt. Waldorf kennt kein Sitzenbleiben. Vom ersten Schuljahr spielt neben sachbezogenem der künstlerische Unterricht eine große Rolle.

Um 14 Uhr ging es direkt für einen Remscheider stramm weiter. Zwölftklässler Jonas Hallen wird mit dem Fahrrad nach Berlin strampeln, wo am 19. September im Veranstaltungszentrum Tempodrom das große bundesweite Jubiläum der Steiner-Freunde ihren Höhepunkt findet.

Hallen zählt zu einer 19-köpfigen Gruppe ausgewählter Schüler, die statt Unterricht eine Woche ein sportliches Abenteuer eingeht. 650 Kilometer werden in sieben Etappen mit Übernachtung in Waldorf-Schulen zu bewältigen sein. Mit den Lehrern Annelene Hoff-Diekamp und Helmgard Ungruhe wird Jonas in der Hauptstadt dem Höhepunkt von „Waldorf 100“ beiwohnen.

Remscheider bieten noch vier Veranstaltungen bis Ende 2019 an

Im Rahmen des Jubiläumsjahres gehen die Remscheider auch mit weiteren Veranstaltungen in die Öffentlichkeit. Die Waldorfschule ruft sich in ihrem Terminkalender einmal pro Monat mit Musik und Theater in Erinnerung: Am 28. September in Wermelskirchen (Märchenhaftes der neuen Klassen 2 und 10 in der Buchhandlung van Wahden), am 3. November in Hückeswagen (Fremdsprachliches zum St. Martin in den neuen Klassen 5 und 13), am 1. Dezember in Lüttringhausen (Bläserensemble und -orchester auf dem Weihnachtsmarkt) und am 17. Dezember in Wipperfürth (Musik zur Weihnachtszeit mit dem Mittelstufen-Orchester in der Anne-Frank-Schule).

Die erste Waldorfschule wurde am 7. September in Stuttgart gegründet. Heute gibt es 1 100 Waldorfschulen und fast 2 000 Waldorfkindergärten in über 80 Ländern. Die Remscheider Schule wurde 1986 am Schwarzen Weg eröffnet. Sie hat 420 Schüler.