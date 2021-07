Wahlbeteiligung verhindert noch größeren AfD-Erfolg

Landtagswahl

Die Menschen haben begriffen, dass die Demokratie nichts Gottgegebenes ist. Klarer Auftrag zur Regierungsbildung geht an die CDU.

Von Axel Richter

Der erste Sieger des Tages ist: die Demokratie. 62 Prozent der wahlberechtigten Remscheider gaben ihre Stimme ab. Schon zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale lag sie mit 58 Prozent deutlich über der Beteiligung an der Landtagswahl 2012: Lediglich 55,09 Prozent der Wählerinnen und Wähler machten damals ihr Kreuzchen.

Zu verdanken ist das auch einer Partei wie der AfD. Die Menschen haben begriffen, dass die Demokratie nichts Gottgegebenes ist, sondern dass sie Mitwirkung braucht und Legitimation. Dass sie verteidigt werden muss. Einfach, aber prägnant formulierte es in der vergangenen Woche eine Remscheiderin gegenüber dem RGA so: „Ich gehe wählen, schon damit die keine Chance bekommen, die ich auf keinen Fall im Landtag sehen will.“

Dabei herausgekommen ist ein klarer Wählerauftrag für den CDU-Kandidaten Jens Nettekoven, der die meisten Erststimmen für sich verbuchen kann. Und ein klarer Auftrag zur Regierungsbildung an die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Armin Laschet. Sie erhielt, dem Landestrend entsprechend, auch in Remscheid die meisten Zweitstimmen.

Abgewählt dagegen ist die SPD. Die Partei von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Und damit auch der Remscheider Direktkandidat Sven Wolf. Zwar steht er auf einem aussichtsreichen Listenplatz 16. Dennoch muss er um den Wiedereinzug in den Landtag zittern. Der SPD-Mann, der sich in Düsseldorf unter anderem durch den Vorsitz im NSU-Untersuchungsausschuss und im Fall des IS-Terroristen Amri einen Namen gemacht hatte, wurde vom Wähler mitsamt seiner Partei abgestraft.

Die FDP kehrt zu ihren traditionell guten Wahlergebnissen in Remscheid zurück. Bei der Bundestagswahl 2013 nur noch knapp über der 5-Prozent-Marke, entspricht ihr Abschneiden ebenfalls dem Landestrend. Jörg von Polheim, Bäcker aus Hückeswagen, zeigte sich denn auch zufrieden mit dem Ergebnis.

Für die Grünen das schlechteste Ergebnis seit 2005

Nachvollziehbar enttäuscht sind dagegen die Grünen. Jutta Velte, mit Sven Wolf und Jens Nettekoven gerade noch die dritte Abgeordnete aus Remscheid, ist raus aus dem Landtag. Das Zweitstimmenergebnis der Grünen ist das schlechteste seit der für Rot-Grün desaströsen Landtagswahl 2005 (4,8 Prozent).

Trotz leichter Gewinne im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren: Auch die Linkspartei und ihr Kandidat Fritz Beinersdorf können mit ihrem Abschneiden nicht zufrieden sein. So bleibt die Partei deutlich hinter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl 2013 (7,2 Prozent) zurück.

Und die AfD? Sie holt in Remscheid aus dem Stand 8,3 Prozent der Zweitstimmen und ihr Direktkandidat Andreas Keith-Volkmer aus Leverkusen, der in Remscheid öffentlich nur selten in Erscheinung getreten ist, 7,3 Prozent. Besonders stark schneidet die Partei unter anderem im Wahlbezirk Großhülsberg ab. Dort holt sie 13,5 Prozent der Zweitstimmen, in der Kippdorfstraße sind es 12,9, in Rosenhügel 11 Prozent. Auch die Rechtspopulisten dürfen sich damit zu den Siegern des gestrigen Wahltages zählen. Der hohen Wahlbeteiligung ist es zu verdanken, dass ihr Triumph nicht noch größer ausgefallen ist.