Wachdienst bleibt im Ämterhaus

Sicherheit

+ © Doro Siewert Luciano P., dessen Name aus Schutzgründen nicht vollständig genannt wird, wirkt als Ordner im Ämterhaus. © Doro Siewert

Pilotprojekt wird um drei Monate verlängert. Ordner stärkt Sicherheit der Mitarbeiter.

Von Frank Michalczak

Ein Wachmann der Privatfirma MSS Security sorgt weitere drei Monate für Sicherheit im Ämterhaus. Die Stadtverwaltung will das Pilotprojekt über den Sommer hinaus verlängern, nachdem es zunächst auf ein halbes Jahr befristet war. Wie Ordnungsamtsleiter Jürgen Beckmann berichtet, seien die Erfahrungen bislang „ausgesprochen gut“ gewesen. Bereits die Anwesenheit des Ordners wirke mäßigend auf manche Besucher, die mit einer aggressiven Grundstimmung die Behörde betreten.

In den letzten Jahren hatten die Fälle von Gewalt und Drohungen den Mitarbeitern gegenüber deutlich zugenommen. Die Stadtverwaltung zog daraus Konsequenzen und beauftragte den Remscheider Sicherheitsdienst mit dem Einsatz im Ämterhaus. „Dreimal musste der Mitarbeiter bislang einschreiten. Zweimal handelte es sich um einen Fehlalarm, in einem Fall wollte ein Kunde das Büro des Mitarbeiters trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen“, berichtet Beckmann. „In Nullkommanichts“ sei der Wachmann zur Stelle gewesen, der per Notsignal an sein Diensthandy alarmiert wurde. „Ruhig und sachlich konnte er die Situation klären“, bilanziert Jürgen Beckmann.

Nicht nur im Ernstfall habe sich der Ordner, der von MSS Security ins Ämterhaus entsandt wurde, bewährt. „Er hilft den Besuchern weiter und zeigt ihnen den Weg zu den unterschiedlichen Behörden“, erklärt Ordnungsamtschef Beckmann, der an Spitzentagen zwischen 400 und 500 Besucher im Dienstleistungszentrum zählt. Dort ist das Einwohnermeldeamt ebenso untergebracht wie die Ausländerbehörde.

Klaus Ellenbeck, Personalratsvorsitzender der Stadtverwaltung, zieht ebenfalls eine positive Bilanz über das Projekt im Ämterhaus. „Das liegt aber ganz sicher auch an der Persönlichkeit des Wachmanns, er ist ein Top-Typ“, erklärt er. Seine dortigen Kollegen seien voll des Lobes. „Sie fühlen sich jetzt sicherer.“

Rathaus-Mitarbeiter können lernen, mit Konflikten umzugehen

Inwiefern der Einsatz des Wachmanns zum Vorbild für andere Behörden werden könnte, bleibe abzuwarten. Akuten Bedarf sieht der Personalratsvorsitzende aktuell nicht. Zudem verweist er auf Seminare und Workshops, die Teil des Sicherheitskonzeptes bei der Stadtverwaltung seien. „Bei den Trainingsprogrammen lernen die Kollegen, wie sie Konfliktsituationen bewältigen können“, erläutert Ellenbeck. Die Unterstützung im Ämterhaus sei aber ein Gewinn – sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden, die einen zusätzlichen Ansprechpartner vorfinden.