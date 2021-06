Radikalisierung beginnt meistens im Internet

Türkischer Kulturverein

Blick auf die „Frauen-Hälfte" beim Referat über das Landes-Präventationsprogramm in den Räumen des Türkischen Kulturvereins – mit dabei Beamtinnen zum Thema muslimische Kommunikation.

Im Türkischen Kulturverein wurde über Salafismus im Städtedreieck referiert. Bildung sei die beste Gegenmaßnahme.

Von Bernd Büllesbach

Das Thema lockte rund 120 Besucher am Freitagabend in die Industriestraße. Der Türkische Kulturverein hatte eingeladen zum Vortrag über „Radikalismus und die Gefahren, die durch die Internet-Nutzung für uns entstehen können“. Auch im Bergischen ein hochbrisantes Thema. So brisant, dass die Referentin von dem Proramm „Wegweiser“, eine Religionspädagogin und Familientherapeutin, aus Angst um ihre Sicherheit nicht namentlich in der Zeitung stehen will.

„Wegweiser“ ist ein Präventionsprojekt des Landes NRW mit dem Ziel, den Einstieg junger Menschen in die salafistische Szene zu verhindern. Gefährdete Jugendliche sollen vor den Einflüssen von Hasspredigern und gewaltbereiten Salafisten geschützt werden. Dazu arbeiten die Islamexperten mit den muslimischen Gemeinden zusammen.

Etwa ein Dutzend Jugendliche aus dem Städtedreieck Remscheid, Wuppertal und Solingen, berichtete die Referentin, habe sich dem IS in Syrien angeschlossen. „Um genauere Zahlen zu erfahren, muss man sich schon an den Staatsschutz wenden“, erklärte sie. Durch Beratungen von Jugendlichen, Eltern, Lehrern, Sozialarbeitern und Ausbildern versucht „Wegweiser“, der Radikalisierung muslimischer oder konvertierter Jugendlicher vorzubeugen. Und die Radikalisierung beginne meist zu Hause vor dem Computer und nicht in der Moschee.

„90 Prozent der Salafisten haben noch nie eine Moschee von innen gesehen“, war sich der Vorsitzende des Türkischen Kulturvereins, Tevfilu Baylan, sicher. Und Schriftführer Oguz Unal erklärte, dass das „Netzwerk gegen Radikalisierung noch große Maschen“ hat.

Die Referentin betonte, dass Islam und Salafismus nicht dasselbe seien: „Wir werben für ein differenziertes Verständnis für den Islam und die Muslime.“ Der Islam sei Teil der pluralistischen Gesellschaft und gehört gemeinsam mit anderen Religionen und Weltanschauungen zum Alltag in Deutschland. Dieser betonten auch die Integrationsvorsitzende Erden Ankay-Nachtwein und Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Der OB erklärte in der Eröffnungsansprache, „dass der Islam zu Remscheid gehört wie das Christen- und Judentum.“

Damit einem friedlichen Miteinander nichts im Weg steht, arbeitet auch der Kulturverein in Remscheid an Gegenmaßnahmen zur Radikalisierung. Insbesondere Angebote an Weiterbildung in Schule und Beruf könnten hier entgegenwirken. Der Kulturverein bietet dreimal in der Woche Nachhilfeunterricht in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik an.

Aufklärung, Bildung und ein intaktes Elternhaus, waren sich die Veranstalter sicher, sind die besten Waffen gegen die Radikalisierung von Jugendlichen.