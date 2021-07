Rosenmontag: Vorstadtcowboys erobern die Röntgenstadt

Karneval

Die Mitglieder haben mehrere Wagen gebaut: Hier ist ein Saloon zu sehen. Natürlich müssen alle die passenden Kostüme tragen.

Karnevalsverein ist schon ein Jahrzehnt beim Zug dabei. Für das elfte Mal haben sich die Jecken etwas Besonderes ausgedacht.

Von Sabine Naber

Sie nennen sich „die Vorstadtcowboys“ und werden mit ihren rollenden Saloon am kommenden Montag Lennep erobern: Der Karnevalsverein ist bereits seit zehn Jahren beim Rosenmontagszug dabei. Der runde Geburtstag soll natürlich ausgiebig gefeiert werden. Die Vereinsmitglieder planen etwas ganz Besonderes. „Wir erzählen unsere Vergangenheit als Vorstadtcowboys in diesem Jahr noch mal nach“, schildert Stefan Schingen, der von Beginn an dabei ist.

Hinter dem großen Wagen werden in diesem Jahr neun Wägelchen fahren. Und zwar mit den Motti, die sich die karnevalsbegeisterte Truppe jeweils für ein Jahr ausgedacht hatte. „Alle fünf Jahre gehen wir wieder als Cowboys, zwischendurch waren wir mal Piraten, die Helden unserer Kindheit, Bauer sucht Frau, Vampire, die Biene Maja oder auch mal Schafe“, erzählt Schingen.

Frank Bosbach mit dem Wagen aus 2010: Welches Thema ist hier zu sehen? Na, klar: Köche.

Seit Anfang des Jahres werden die Wagen gebaut, jeden Samstag trifft man sich bei der Feuerwehr Lüdorf. Erst zum gemeinsamen Frühstück, dann wird gebaut und gebohrt, die Figuren werden gesägt, die kleinen Wagen dem einstigen Original mit viel Liebe zum Detail nachgebaut.

Früher sind die Karnevalsfreunde bei den „Schlafmützen“ als Gäste beim Zug mitgegangen. „Dann haben wir uns gedacht, dass wir das auch selber können“, erinnert sich Stefan Schingens Bruder Karsten. Er kaufte heimlich einen entsprechenden Wagen, nahm einen Freund zum Abholen mit und stellte den Rest der Truppe vor vollendete Tatsachen. So gründeten sie den Verein „Die Vorstadtcowboys“, 19 Mitglieder zählen heute dazu. Zu ihrem runden Geburtstag wollen sie es schaffen, dass am Rosenmontag 111 Bekannte, Gäste und Freunde hinter den Wagen hergehen. „Eigentlich laufen wir hinterher und Kinder und Freunde stehen auf dem großen Wagen. In diesem Jahr machen wir es mal umgekehrt“, verraten die Brüder.

Nachbarn sammeln das ganze Jahr über Material

Wer den Kochwagen schiebt, der muss auch ein entsprechendes Kostüm tragen. „Diese kaufen wir. Nur als wir als Schafe gingen, haben wir die Kostüme selbst genäht.“ Den Wagen sieht man an, wie liebevoll sie ausgestattet wurden. Bei den „Helden der Kindheit“ ist der kleine Wagen beispielsweise mit Goofy, Pinocchio oder auch Donald Duck dekoriert worden. Die Figuren wurden ausgesägt, die Kinder durften sie bemalen. Am Wagen von „Bauer sucht Frau“ hängen natürlich jede Menge roter Herzen, und die „Santa Lüdia“ ist besonders prächtig ausstaffiert worden. „Dieses Piratenschiff war unser Highlight 2014. In dem Jahr passte einfach alles“, erinnert sich Stefan Schingen. „Das Schiff hatte alles, was Piraten brauchen. Kanonenrohre wurden eingebaut, ein echtes Steuerrad kam zum Einsatz, es gab zwei Decks und richtige Takelage.“

Am Piratenwagen arbeiten (v. l.) Luke Schingen, Felix Backofen, Magnus Unger, Tim Schüssler, Holger Backofen.

Nach dem Rosenmontagszug wurde es noch zweimal eingesetzt: einmal am Konzerttag auf dem Rathausplatz – „da haben wir es hingebracht und noch mal mit Segeln und qualmenden Rohren aufgebaut“ – und beim Sommerferienprogramm der Kirche auf dem Hasenberg. „Es hat uns leid getan, als wir es für den nächsten Zug auseinanderbauen mussten. Es war mit so viel Details ausgestattet“, sagt Karsten Schingen.

Auch wenn sie jedes Jahr etwas Neues bauen, ganz so teuer, wie es sich anhört, ist es nicht. Die Nachbarn rund ums Feuerwehrhaus sammeln das ganze Jahr über und bringen den Karnevalisten Bretter und Material. Am kommenden Samstag treffen sie sich vor allem zum Kamelle-Packen. „Das kostet uns jedes Jahr rund 1500 Euro. Dieses Jahr wird es noch ein bisschen mehr, obwohl wir ja noch einige Sachen haben von 2016, als der Zug wegen des Wetters abgesagt wurde.“