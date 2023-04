Vorsorge: So funktionieren Vollmacht und Verfügung

Remscheider Rechtsanwalt Martin Haas gibt Hinweise – Entscheidend sind auch die richtigen Vordrucke.

Remscheid. Für viele sind es böhmische Dörfer. Und viele scheuen das Thema auch, weil es sich schließlich um den Fall handelt, dass man selbst nicht mehr kann. „Aber eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung sind wichtig. Jeder Volljährige sollte eine haben“, erklärt der Remscheider Rechtsanwalt Martin Haas, der sein Wissen zuletzt auch in einem VHS-Kurs weitergab. Er selbst habe übrigens auch beides, verriet er. Im Folgenden gibt der Experte Tipps.

Was ist eine Vorsorgevollmacht?

Der Sinn dahinter ist, einer Vertrauensperson eine Vollmacht zu urteilen, Rechtsgeschäfte wie Vertragsabschlüsse und Co. übernehmen zu dürfen, wenn man es selbst nicht mehr kann. „Also zum Beispiel zeitweise oder dauerhaft erkrankt oder eingeschränkt ist“, erklärt Haas. Koma oder fortschreitende Demenz seien nur zwei Beispiele. Mit einer Vorsorgevollmacht kann ich meine Rechtsgeschäfte auf jemanden per Vollmacht übertragen – es handelt sich also um eine Absicherung zu Lebzeiten. Ich sorge damit vor und ernenne einen Stellvertreter für mich und meine Wünsche – damit es eben nicht im Notfall zu einer vom Gericht angeordneten Betreuung kommt.

Welches Formular sollte ich dafür nutzen und was ist dabei zu beachten?

Martin Haas empfiehlt den Vordruck des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, Stand: Januar 2023. „Die Formulierungen sind hier einwandfrei.“ Es handelt sich um Fragen, die mit Ja oder Nein angekreuzt werden müssen. Zum Beispiel: „Die bevollmächtigte Person darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten- und Sozialleistungsträgern vertreten“ oder „Sie darf einen neuen Wohnungsvertrag abschließen“ oder „Solange es erforderlich ist, darf sie über meine Verbringung zu einem stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus“ oder, ganz wichtig, „Sie darf insbesondere in eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff einwilligen oder ablehnen“.

Was wird in der Vorsorgevollmacht thematisiert?

Gesundheitssorge/Pflegebedürftigkeit, Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten, Behörden, Vermögenssorge, Post und Fernmeldeverkehr, Vertretung vor Gericht et cetera. Das Formular des Ministeriums lässt auch Freiraum für weitere, eigene Regelungen sowie Ausschlüsse – also was der Vertreter auf keinen Fall darf. Eine Untervollmacht zu erteilen, macht Sinn, wenn der Bevollmächtigte selbst krank ist oder im Urlaub weilt.

Was ist nicht über die Vorsorgevollmacht abgedeckt?

Eine Ausnahme sind Bank- und Immobiliengeschäfte. Wer Bankgeschäftige im Sinne eines anderes tätigen möchte, braucht eine eigene Bankvollmacht, die im jeweiligen Geldinstitut unterzeichnet werden sollte. Die Vorsorgevollmacht greift hier nicht. Und wer seine Immobilien zu Lebzeiten übertragen will, sollte sich an einen Notar wenden. Das gilt auch für Kredite oder für Handelsgewerbe.

Besteht ein Missbrauchsrisiko?

Ja. „Denn je weiter entfernt das Verhältnis ist, desto höher ist das Risiko für Missbrauch“, sagt der Rechtsanwalt. Wer kennt sie nicht, die Fälle von entfernten Bekannten oder Dienstleistern, die plötzlich mit einer Vollmacht vieles entscheiden dürfen und plötzlich um einiges reicher sind. Bei der Bank geht das allerdings nicht. Wichtig: Im Fall der Fälle muss der Bevollmächtigte das Original vorweisen können. Mehrere Vollmachten an mehrere Personen auszustellen, sei im Übrigen nicht sinnvoll. Und: Wer eine Familie hat, habe in der Regel weniger Probleme, einen Bevollmächtigten zu finden als eine alleinstehende Person.

Was ist eine Patientenverfügung?

Eine Arbeitsanweisung für Ärzte und Pflegepersonal, also der medizinische Wille in schriftlich geäußerter Form. „Hiermit entscheidet man zu Lebzeiten: Was soll mit meinem Körper passieren“, erklärt es Martin Haas.

Braucht die Patientenverfügung auch ein spezielles Formular?

Nein, sagt Rechtsanwalt Martin Haas. Es reiche eine handschriftlich aufgesetzte Erklärung. Hauptsache, sie sei vom Aussteller unterschrieben. Und wenn der nicht mehr schreiben kann? Dann geht auch ein am PC abgetipptes Dokument. Und: Immer einen Zeugen hinzuziehen. „Bevor Sie eine Patientenverfügung aufsetzen, sollten Sie medizinische Dinge am besten mit Ihrem Arzt einmal besprechen“, gibt Martin Haas den Tipp. Oft geht es auch um Fragen wie Wiederbelebungsmaßnahmen, künstliche Ernährung oder Beatmung. Auch bei einer Demenz ist es sinnvoll, frühzeitig eine Patientenverfügung aufzusetzen.

Kann ich meine Meinung eigentlich später noch ändern?

Ja, sagt Martin Haas. Daher sei es wichtig, die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung immer wieder zu überdenken – und notfalls zu erneuern. Manchmal ändern sich schließlich auch Verwandtschaftsverhältnisse. Seine Meinung zu ändern, ist menschlich. Aber dann das alte Formular vernichten.

Und wie sollte ich die wichtigen Dokumente aufbewahren?

Entweder griffbereit im eigenen Haushalt oder bei der bevollmächtigten Person – an einem sicheren Ort. Und am besten auch anderen erzählen, dass es eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung gibt. Register im Internet böten oft nur eine trügerische Sicherheit.

Zur Person

Rechtsanwalt Martin Haas berät und vertritt in der Kanzlei M. Haas & Kollegen in der Martin-Luther-Straße Mandanten insbesondere im Bereich des Strafrechts, des Verkehrsrechts und des Erbrechts. Er ist auch als juristischer Autor tätig. Er ist zudem Gründungsmitglied der Bergischen Juristengesellschaft und Vorsitzender des Tierschutzvereins für Remscheid und Radevormwald. Kontakt: Tel. (0 21 91) 4 63 67 30.

www.anwalt-haas.de