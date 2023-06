Vorgeschmack: So wird der Lenneper Sommer 2023

Gut beschirmt und versorgt mit kühlen Getränken. So ließ sich der Sonntag in Lennep bei einem Plausch in Lennep verbringen.

Sommerfest mit verkaufsoffenem Sonntag lockte viele Shoppingkunden an.

Von Peter Klohs

Remscheid. Er wird heiß, der Lenneper Sommer. Vom Tag der Musik am kommenden Samstag bis zum Fest rund um die Kartoffel am 3. September reicht das Programm, das die Vereine den Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil kredenzen. Am Sonntag gab es einen Vorgeschmack auf das, was den Lennepern in den nächsten Wochen blüht.

Lennep Offensiv hatte zum Sommerfest mit verkaufsoffenem Sonntag geladen. Und die Shoppingkunden ließen sich nicht lange bitten. Ob wegen oder trotz der sommerlichen Temperaturen.

+ Dabei: Markus Wundes und Bianca Rosa Klever. © David Schmitt

„Lennep begrüßt den Sommer, das kann man wohl mit Fug und Recht behaupten“, befand Willi Oberlis, Vorstandsmitglied von Lennep Offensiv: „Jetzt müssen die Besucher nur noch in den geöffneten Geschäften vorbeischauen.“ Und das taten sie. Die Gastronomie verbuchten gefühlte Rekordumsätze, denn die Restaurants, Pizzerien und Cafés waren gut besucht und größtenteils mit Hilfe von riesigen Schirmen schattenspendend gestaltet. Ebenso freute sich die Bergische Buchhandlung, das Reformhaus Bacher sowie das Modehaus Johann auf kauffreudige Kundschaft. Auch kleinere Geschäfte hatten geöffnet.

Ohne Auto keine Gurken aus dem Spreewald

Übersichtlich blieb das Rahmenprogramm. „Der Eindruck resultiert auch daher, dass sehr kurzfristig der Stand mit den Spezialitäten aus dem Spreewald nicht aufgebaut werden konnte“, hielt Oberlies fest: „Der Inhaber hatte kein funktionierendes Auto.“

Für die kleinen Besucher des Festes gab es ein Mini-Kettenkarussell. Verschiedene Speisen wurden angeboten: Hotdogs, Grillwürstchen, auch welche aus Pferde- und Wildschweinfleisch. An Getränken herrschte ebenso kein Mangel, was viele Besucher bei der Wärme dankbar zur Kenntnis nahmen.

+ Für echte Jungs: Samuel Jona Sieg griff beherzt das Steuerrad, Bruder Paul Jaron Sieg und Rolf-Peter Bleiss gingen mit auf Reisen. © Doro Siewert

Offiziell wird der Lenneper Sommer am kommenden Wochenende eröffnet. Bis zum 3. September wird es dann elf große Veranstaltungen geben, darunter das Pilgerfest, organisiert von den Lenneper Pilgerfreunden, am 23. Juli sowie das Sommer- und Winzerfest der Lenneper Karnevalsgesellschaft vom 4. bis zum 6. August.

Sommeranfang ist am kommenden Samstag, 17. Juni, mit der Schule für Musik, Tanz & Theater. Mit dabei sind bis zu 60 Kinder und Jugendliche, die auf dem Alten Markt eine Show aus Tanz und Gesang präsentieren. Am Abend stehen dann drei verschiedene Musikformationen auf der Bühne. Mit dabei sind Bianca Rosa Klever und Markus Wundes, die mit ihrem Projekt BiaMaRo auftreten.

Keiner muss dabei auf dem Trockenen sitzen. Dafür sorgen die Remscheider Jusos, das Bistro Kaffeeklatsch serviert dazu Würstchen und Pommes. Für die Kleinen gibt es Kinderschminken und eine Hüpfburg ist auch aufgebaut. Los geht’s mit der Eröffnung um 15.30 Uhr. BiaMaRo, die Liveband Feuerregen und der Singer-Songwriter Tim Lohmann haben sich ab 19 Uhr angesagt.