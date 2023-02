Von Mutter Beimer bis Peter Shaw: Diese Künstler treten in der Klosterkirche auf

Mirja Boes tritt am 25. Mai in der Klosterkirche auf. „Heute hü und morgen auch“ heißt ihr Programm.

Konzerte, Kabarett und mehr in Remscheid: Das Programm in der Klosterkirche startet nach dem Umbau am 14. April mit einer Zaubershow.

Remscheid. Weil der Brandschutz ertüchtigt werden muss, ist die Klosterkirche noch eine Baustelle. Ab Freitag, 14. April, soll das Programm auf der Kleinkunstbühne aber wieder Fahrt aufnehmen. Es bietet eine Mischung aus Musik, Show und Kabarett. Hier ein Überblick bis Juni über die Gastspiele, die jeweils um 20 Uhr beginnen.

Freitag, 14. April: Los geht es mit Nervenkitzel. Dafür wollen die Zauberer Christoph Köhler und Lars Ruth sorgen, die bei ihrer „Freakshow Tour“ in Lennep gastieren und atemberaubende Kunststücke zeigen.

Donnerstag, 20. April: Vollblutmusikerin und Kabarettistin Anne Folger präsentiert ihr Programm „Fußnoten sind keine Reflexzonen“. Das Klosterkirchen-Team verspricht einen Abend „mit Geschichten, wunderschön arrangierten Liedern und einer Menge Humor“.

Freitag, 21. April: „Knallzucker“ heißt es, wenn das Duo Korff-Ludewig vorbeischaut und Pop-Kabarett bietet. „Mit einem Hauch Las Vegas und einem Hauch Offenbach“, wie es heißt. Momentaufnahmen zwischen Melancholie und Albernheit, vom Rock ‘n‘ Roll des Alltags und den Widrigkeiten des Lebens sind zu erwarten.

Freitag, 28. April: „Ehepaare kommen in den Himmel“ verspricht Stefan Bauer. „Ein Mikrofon, ein Barhocker und zwei Stunden Pointen Schlag auf Schlag“, kündigen die Gastgeber in ihrer Vorschau für seinen Auftritt an.

Donnerstag, 4. Mai: Mit dem Kabarettisten Konrad Beichkircher tritt ein Stammgast ins Rampenlicht. Er bringt sein Programm „Das Rheinische Universum“ mit – eine kleine Bilanz aus 57 Jahren Leben im rheinischen Raum.

Sonntag, 7. Mai: „LaLeLu unplugged“ lautet die Überschrift eines Abends mit den virtuosen Musikern aus Hamburg, die Jazz-, Oper- und Schlagertitel aus 25 Jahren Bandgeschichte darbieten. Zu erwarten sei ein Abend, der von der Leidenschaft für A-cappella-Klängen lebt und zugleich großartiges Entertainment ist.

Donnerstag, 11. Mai: Der Krimi-Klassiker „Das Fenster zum Hof“ rückt in den Mittelpunkt, wenn an diesem Abend Jens Wawrczeck in Lennep gastiert. Der Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher erlangte mit seiner Rolle als Detektiv Peter Shaw in der Hörspielserie „Die drei ???“ Kultstatus. Die Klosterkirchen-Macher kündigen einen Abend für alle an, „die perfekte Lese-Performance lieben“.

Freitag, 12. Mai: „Alles vor dem Aber ist gut“ lautet die Maxime von Roger Stein. Er schreibt, komponiert, arrangiert und produziert seine Lieder im eigenen Studio in Berlin – und tourt, singt, spielt, bewegt und berührt, nun auch in der Lenneper Klosterkirche.

+ Mutter der Nation: Schauspielerin Marie-Luise Marjan, bekannt aus der Lindenstraße, interpretiert Krimi-Texte. © Marius Becker

Freitag, 19. Mai: Mit Marie-Luise Marjan schaut die „Mutter der Nation“ vorbei, zu der die Schauspielerin in ihrer Rolle als Helga Beimer in der ARD-Lindenstraße avancierte. Sie interpretiert in der Klosterkirche bitterböse Storys aus der Feder von Ralf Kramp, einem der renommiertesten deutschsprachigen Spaß-Krimiautoren. Da meucheln Putzfrauen, da wird die Gehhilfe zum Mordinstrument. Das alles und noch viel mehr garantiert dem Publikum einen spannungsgeladenen und vor allem vergnüglichen Abend.

+ Konrad Beikircher liefert humorvolle Einblicke in das „rheinische Universum“. © Roland Keusch

Donnerstag, 25. Mai: Vorhang auf für Mirja Boes & die Honkey Donkeys. „Heute hü und morgen auch“ heißt der Titel des Programms, das „einfach saulustig, bis zum Anschlag bekloppt, zum Schreien schön und manchmal auch zum Heulen“ sei, wie die Gastgeber berichten.

Freitag, 26. Mai: Comedian Ingo Oschmann bringt eine „Scherztherapie“ mit. Seit drei Jahrzehnten ist er auf den Bühnen zu Gast und sorge mit einer Mischung aus Stand-up-Comedy, pfiffigen Improvisationen und verblüffenden Zaubertricks für einen Abend der Extraklasse. Das Publikum könne sich auf eine 90-minütige Spaßoperation freuen – nach dem Motto: „Lach kaputt, was dich kaputt macht.“

+ Ingo Oschmann verordnet dem Publikum am 26. Mai in der Klosterkirche eine „Scherztherapie“ © Michael Schütz

Premienfieber

Offene Bühne: Am Sonntag, 23. April, wird die Klosterkirche wieder zur „Offene Bühne Bergisch Land“ für Talente aus diversen Sparten. „Seien Sie dabei, wenn Auftritte zum ersten und manchmal auch zum letzten Mal gespielt werden“, lädt das Team ein. Mindestens sechs verschiedene Künstler haben den Mut, in Lennep aufzutreten – von Kabarett, Comedy, Magie, Musik bis Poetry-Slam kann alles vertreten sein.

Kontakt zum Team:

Tel. (0 21 91) 99 70 90 oder per E-Mail an:

info@klosterkirche-lennep.de

Tickets: Weitere Infos über Auftritte, Kartenverkauf und Programm:

www.klosterkirche-lennep.de