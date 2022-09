Von Gospelkonzert über Frauenfest bis Comedy: Hier ist am Wochenende was los

Im gesamten Städtedreieck wird am Samstag aufgeräumt. Das ist nur eine von vielen Aktionen in Remscheid am Wochenende.

Das kommende Wochenende bietet für die ganze Familie Programm - Alle Termine gibt es stets auf RGA-Online

Von Melissa Wienzek

Remscheid kommt aus dem Feiern nicht mehr raus. Auch das nächste Wochenende bietet wieder viel. Wir geben einen kleinen Überblick:

DLRG-Sommerfest:Die DLRG feiert am Samstag, 24. September, ab 15 Uhr Sommerfest an der Kräwi. Geboten werden eine Tour auf dem Rettungsboot, Hüpfburg, Kinderschminken, Waffeln, Gegrilltes sowie Cocktails.

Frauenfest: Das Remscheider Frauenforum 2.0 richtet am Samstag, 24. September, 16 bis 21 Uhr, am Neuen Lindenhof ein Frauenfest für alle ab 14 Jahren mit Gesprächen, Tanz, Musik und Gaumenfreuden aus. Eintritt frei.

Dreck-weg-Tag: Im gesamten Städtedreieck wird am Samstag aufgeräumt. Gesammelt wird von jeder Gruppe an einem Ort ihrer Wahl. Anmeldung bis morgen unter: picobello@remscheid.de.

Mixed Generations: Nach drei Jahren lädt der Pop- und Gospelchor „Mixed Generations“ wieder zu seinem Jahreskonzert in die Versöhnungskirche, Burger Straße 23, ein: für Samstag, 24. September, 19 Uhr. Neben Gospelsongs wie „At The Riverside“ gibt es auch Pophits, unter anderem Elton Johns „I’m Still Standing“ sowie zwei Medleys. Begleitet wird der Chor von Chorleiter Christoph Spengler am Klavier, Jörg Seyffarth am Schlagzeug sowie dem Streichquartett mit Julia Kolat, Jana Wegerhoff, Katharina Kosel und Rebekka Jelinek. Eintritt: 12 Euro, Schüler/Studenten 5 Euro: www.remscheid-live.de.

Michael Steinke: In seinem neuen Programm „Brause, Sex und Discofox“ begibt sich die sprechende Mustertapete auf neues Terrain: Wie sehr haben ihn nicht nur Eltern und gesellschaftliche Gegebenheiten, sondern auch die Musik geprägt? Zu Gast am Samstag, 24. September, 20 Uhr, im Rotationstheater. Karten: 25, ermäßigt 19 Euro.

Theater: Die Kammeroper Köln zeigt „The Show must go on - Die Künstler-WG“ am Samstag, 24. September, 19.30 Uhr, im Teo Otto Theater. Karten: 32 Euro, Jugendticket 5 Euro.

Nachtfrequenz: Bei „Ro(ck)tation“ am Samstag, 25. September, 11 bis 23.30 Uhr, erhält eine junge Band im Rotationstheater professionelles Coaching. Zwischen 22.30 und Mitternacht dürfen die Bands mit ihren Songs auftreten. Eintritt frei. In der Jugendkunstschule dreht sich am Samstag, 15 bis 20 Uhr, und Sonntag, 13 bis 17 Uhr, alles ums Upcycling. Zudem findet am Sonntag der „Tag der Darstellenden Kunst“ an der Kölner Straße statt: mit Kindertheater-Schnupperkurs (13.15 Uhr), um 14.30 Uhr zeigen die Kinder vom „Kreativen Kindertanz“, was sie gelernt haben. Um 15.30 Uhr gibt es Ausschnitte aus dem Musicalprojekt „Fameiac“, um 16.30 Uhr dürfen Kinder in japanische Kalligraphie, Mangazeichnen und Malspielraum in der Kunstschule reinschnuppern. Ab 17.30 Uhr gibt es ein professionelles Schauspiel-Warm-up. In Kooperation mit der MKS steigt in der Welle der Workshop „Loop up Your Life“ am Sonntag, 25. September, 14 bis 20 Uhr. Eintritt frei, Anmeldung in der Welle.

„Das Comedy Sandwich“: Sie sind zuweilen derb: Nizar, Amjad und Tutty Tran vom „Comedy-Sandwich“ gastieren am Sonntag, 25. September, 18 Uhr, in der Klosterkirche. Karten: 25, ermäßigt 20 Euro.

Hundeschwimmen: Am Sonntag dürfen erneut die Vierbeiner ins Freibadbecken: 13 bis 18 Uhr, der Förderverein sorgt für Speis und Trank für Zweibeiner. Eintritt: 3 Euro.

Konzert: Der Kammerchor der Evangelischen Kirchengemeinde Lennep singt Motetten, dazu gibt es Orgelwerke verschiedener Epochen: Sonntag, 25. September, 18 Uhr, in der Lenneper Stadtkirche.