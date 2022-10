Mindestens noch bis nächsten Samstag bleibt die Presover Straße in Höhe der Straße Am Ostbahnhof 1-3 und in Höhe der Einfahrt zum Brücken-Center wegen einer Fahrbahndeckensanierung voll gesperrt. Das P&R-Parkhaus ist weiterhin aus Richtung Weststraße/Papenberger Straße erreichbar, die Gehwege bleiben auch frei.