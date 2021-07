Volles Haus im Schützenhaus

Karneval

© Roland Keusch

Ab Freitag sind die Kinder an der Reihe

Am Donnerstag war der Auftakt in die heiße Phase des sogenannten Straßenkarnevals – auch wenn sich der im Bergischen Land vorsichtshalber in Säle – hier das Schützenhaus – verlegt. Ab Freitag gibt es zahlreiche Gelegenheiten für Kinder, ihren närrischen Spaß zu haben: Um 15 Uhr startet im Jugendfreizeitheim Richard-Pick-Straße der Kinderkarneval von St. Bonaventura und Hl. Kreuz, um 16 Uhr der im Bürgerhaus Süd. Am Samstag findet beim RTV in der Theodor-Körner-Straße statt und stellt die Frage, wer das schönste Kostüm hat. Auf keinen Fall zu vergessen der Kinderkarneval am Sonntag im Festzelt in Lennep; der startet natürlich, wie es sich gehört, um 11.11 Uhr – zu närrischer Stunde.