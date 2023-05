Volle Tonnen sorgen weiter für Ärger

So sieht es oft aus am Rand der Hackenberger Straße. Tonnen quellen über, Bürger stellen volle Tüten daneben.

Die Tonnen mit dem Plastikmüll bleiben stehen, die gelben Säcke liegen. Die Nachbarn in Hackenberg haben die Nase voll.

Von Axel Richter

Remscheid. Die Nachbarn in Hackenberg mögen nicht mehr anrufen. Nicht bei der Firma Awista und nicht bei den Technischen Betrieben. Es ändert sich ja doch nichts. Die Tonnen mit dem Plastikmüll bleiben stehen, die gelben Säcke liegen. Entsprechend sieht es oft aus zum Beispiel am Rande der Hackenberger Straße. Und nicht nur dort. Klagen über säckeweisen Plastikmüll, er nicht abgeholt wird, erreichen den RGA seit Anfang des Jahres.

Damals hatte das Entsorgungsunternehmen Awista mit Sitz in Düsseldorf damit begonnen, den Plastikmüll alle 14 Tage abzuholen. So hatte es die Firma auf Wunsch des Stadtrates jedenfalls mit den Technischen Betrieben vertraglich vereinbart. Die tägliche Praxis sah anders aus.

Viele Anwohner warteten bald Tage und Wochen darauf, dass den Säcken vor ihrer Haustür die Abfuhr erteilt wurde. Schneefall, Krankheit und auch mal eine versteckt gelegenes Haus, das bei der Entsorgung „vergessen“ worden sei, nannte die Firma Awista als Gründe. Allerdings seien diese Anfangsprobleme mittlerweile überwunden: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Ärger mit Müll: TBR kann Beschwerden nur weitergeben, Awista muss handeln

+ TBR-Geschäftsführer Michael Zirngiebl. © Roland Keusch

Tatsächlich? „Bei uns ist die Beschwerdesituation unverändert“, sagt Michael Zirngiebl, Geschäftsführer der Technischen Betriebe Remscheid (TBR). Nach einigen Runden in der Awista-Warteschleife entladen bei der städtischen Müllabfuhr nach wie vor viele Remscheiderinnen und Remscheider ihre Wut über die nicht abgeholten Kunststoffe.

Die TBR gibt die Beschwerden weiter. Selbst können die Männer in Orange den Plastikmüll nicht abfahren. So etwas müsste schon vom Landesumweltamt angeordnet werden, sagt Michael Zirngiebl. Und das würde schon so etwas wie einen hygienischen Notstand voraussetzen.

Wir sind keine Weltmeister im Mülltrennen. Andere Länder sind uns weit voraus.

Seit 1991 ist die Entsorgung von Plastikabfällen Aufgabe des Dualen Systems Deutschland. In seinem Auftrag holen Unternehmen wie die Firma Awista den Verpackungsmüll bei den Bürgern ab. Doch nur der geringste Teil davon wird recycelt. Die meisten Kunststoffe, die die Remscheiderinnen und Remscheider vom übrigen Abfall trennen und in gelbe Säcke und gelbe Tonnen sortieren, landen in der Müllverbrennung - vor allem in der Zementindustrie. Auch das eigentliche Ziel der Verpackungsverordnung, nämlich die Reduzierung von Kunststoffverpackungen, wurde nicht erreicht. Im Gegenteil: Zwei Jahrzehnten später gibt es nicht weniger, sondern ein Viertel mehr Plastikverpackungen.

Plastikmüll: Bereits in der DDR gab es ein breiteres Pfandsystem

Einen „ökologisch wie ökonomischen Unsinn“ nennt TBR-Chef Zirngiebl deshalb das Duale System: „Wir sind keine Weltmeister im Mülltrennen, wie wir uns gern sehen. Andere Länder sind uns da weit voraus.“ Und sogar die DDR sei besser gewesen. Dort gab es ein Pfandsystem nicht nur für Getränkeflaschen. Auch Spülmittel- und andere Kunststoffhohlkörper wurden wiederverwendet.

Den Remscheidern, die die gelben Säcke vor ihrer Haustür loswerden möchten, ist damit heute nicht geholfen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig als auf das Entsorgungsfahrzeug der Firma Awista zu warten.

Deren Betriebsleiterin Jennifer Bachmann bittet die Bürgerinnen und Bürger für eine bessere Abfuhr um Hilfe: „Viele stellen ihre Tonnen nicht an den Straßenrand“, sagt sie. Folge: Die Mitarbeiter müssten die Tonnen erst aus den Vorgärten holen, was für erheblichen Mehraufwand sorge. Das gelte „für ganze Straßenzüge“, sagt Jennifer Bachmann. Und das sei nicht Gegenstand der Verträge.

Der Deckel muss vom Joghurtbecher

Wer sicher gehen will, dass der Aludeckel auf seinem Joghurtbecher tatsächlich wiederverwertet wird, der muss ihn vom Becher abziehen, bevor er beides in die Gelbe Tonne wirft. Darauf weisen die Technischen Betriebe hin. Der Grund: Bleibt der Deckel am Becher, landet er mit dem Plastikbecher als Brennstoff zum Beispiel in der Zementindustrie, da die Müllanlage den Alu-Deckel nicht gesondert erkennt. Dort wäre das geschmolzene Aluminium verloren. Die Unternehmen sortieren ihre Asche später nicht.