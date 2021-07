Die Volksbank im Bergischen Land erhält ihren Sitz in Lennep

Fusion

Im August sollen die beiden Geldhäuser in Remscheid und Wuppertal fusionieren. 60 Wuppertaler kommen nach Remscheid.

Volksbank im Bergischen Land. So soll die Volksbank Remscheid-Solingen nach ihrer geplanten Fusion mit der Credit- und Volksbank Wuppertal heißen. Der Sitz der neuen Genossenschaftsbank für das Bergische Städtedreieck und seine Nachbarn wird in Remscheid sein.

„Wir sind voll im Zeitplan“, erklärt das Führungsduo, Andreas Otto und Lutz Uwe Magney. Am 12. und 13. Juni sollen die Vertreterversammlungen der Banken die Fusion beschließen, im August sollen die beiden Häuser dann auch technisch zu einer Bank verschmelzen.

Das neue Unternehmen wird über eine Bilanzsumme von 2,2 Milliarden Euro verfügen und 420 Mitarbeiter zählen. 60 Kollegen aus Wuppertal wechseln an den Standort am Tenter Weg. Das Filialnetz in Wuppertal soll mit Ausnahme einer Niederlassung in Ronsdorf erhalten bleiben.

Das freut den Kämmerer der Stadt Remscheid: Das neue Unternehmen wird seine Gewerbesteuer in Remscheid entrichten. 1,5 Millionen Euro zahlte die Volksbank Remscheid-Solingen allein in diesem Jahr an die Stadt.

Dazu bekennt sich die Genossenschaftsbank zu ihrem Filialnetz. „Wir planen keine Schließungen“, sagen Andreas Otto und Lutz Uwe Magney. Im Gegenteil: In Wermelskirchen ist eine Neueröffnung im ehemaligen Kaufhaus Nickel an der Telegrafenstraße geplant. In Hilden und Hückeswagen eröffnete die Bank 2016 in neuen Räumen.

In Remscheid geht die Bank neue Wege. Am Holscheidsberg baut sie eine Kindertagessstätte. Als Finanzpartner ist sie am Neubau für das Kino am Hauptbahnhof, am Hertie-Neubau in Lennep und an den Neubauprojekten auf dem Gelände von Honsberg-Lamb in Hasten beteiligt. ric